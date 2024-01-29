Многие из них любят лазить и играть и всегда нуждаются в новых впечатлениях.

На протяжении многих лет коты составляют огромную часть нашей жизни, и их продолжают любить во всем мире. Как подтвердят многие владельцы, побывав в компании этих очаровательных созданий, трудно понять, почему кто-то не может быть одержим ими, пишет The Scotsmsman.

И хотя все кошки прекрасны, некоторые из них более умны, чем другие. Эксперты The Spruce Pets назвали 10 самых умных пород кошек на планете.

Корат - редкая порода кошек, но очень умная. Они очень внимательны к своему окружению, а также легко обучаются новым трюкам, но при этом любят вздремнуть, поэтому не ждите от них активности весь день. Гаванские коричневые кошки - разговорчивые, любознательные и верные умники. Саванна - гибрид американского сервала и домашней кошки, нуждаются в развлечениях и большом пространстве и всегда ищут новые места, на которые можно вскарабкаться. Сиамские коты - любознательные и очень голосистые, любят всегда оставаться в тонусе. Сингапурские коты - любят лазить и играть, очень умны, часто бывают общительными и любознательными. Корниш рекс - является одной из самых дружелюбных в мире пород, ее даже сравнивают с собакой. Балинезийские - эти кошки любят все исследовать и, как и сиамцы, сообщают вам, когда им нужно поболтать. Абиссинцы - одна из самых умных пород кошек в мире. Они любят забираться высоко, чтобы осматривать окружающую среду. Бенгальские кошки, как правило, немного дикие, но очень умные и спортивные. Бирманская порода очень активна, но при этом полна энергии. Они, как правило, любят общаться и расцветают в компании.

Ранее УНИАН рассказывал, как правильно дрессировать кошку, и какие породы лучше всего подходят.

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