Такой десерт можно приготовить как во фритюрнице, так и в духовке.

Известный шеф-повар Джейми Оливер удивил своих фанатов новым рецептом, соединив классический американский десерт с традиционным британским вкусом пирога. В своем новом видео звездный шеф-повар показал свой взгляд на популярный "вупи пай" со вкусом вкусного морковного пирога, пишет Mirror.

"Позвольте мне начать с того, что это рецепт для фритюрницы ......так, я взял фритюрницу и взял две вещи, которые я люблю.... большой американский пирог и морковный пирог, чтобы создать что-то очень особенное!!! Совет для вас: я люблю делать партию и держать их в морозильной камере, чтобы они были готовы и ждали тех времен, когда только что-то сладкое подойдет. Вы знаете, что это за времена!!!", - подчеркнул повар.

Пирожки с морковным пирогом во фритюрнице: ингредиенты

100 г белого шоколада;

1 апельсин;

165 г жирного сливочного сыра;

85 г несоленого сливочного масла;

100 г шариков стеблевого имбиря в сиропе;

200 г муки высшего сорта;

100 г золотистого сахарного песка;

1 ч.л. молотой корицы;

половина ч.л. молотого кардамона;

200 г моркови;

горсть фисташек;

половина ч.л. соды бикарбоната;

1 среднее яйцо.

Способ приготовления

Сначала растопите сливочное масло в кастрюле со щепоткой соли. После чего добавьте столовую ложку сиропа из стеблевого имбиря. Нарежьте имбирь и поместите в миску. Добавьте саморазрыхляющуюся муку, щепотку соли и яйцо.

Видео дня

"Затем добавьте корицу, золотистый сахарный песок, молотый кардамон и цедру половины апельсина. Морковь помыть и почистить, натереть на терке и добавить в миску. Фисташки измельчите или растолките в ступке, добавьте к смеси. В конце добавьте в миску соду и сливочное масло. Перемешать и соединить все вместе, убедившись, что смесь влажная, но твердая", - продолжают в материале.

После чего нужно застелить противень жиронепроницаемой бумагой и сформировать из смеси шарики размером с мяч для гольфа. Таким образом должно получиться около 12-14 шариков. Поставьте их в холодильник, чтобы тесто застыло, пока вы готовите начинку.

Для этого необходимо растопить белый шоколад в миске над кастрюлей с кипящей водой, натереть в шоколад оставшийся апельсин, а также 165 г жирного сливочного сыра и перемешать. После чего поставьте смесь в холодильник для застывания.

"В корзину фритюрницы добавить немного масла. Поместите ватрушки во фритюрницу и готовьте при 17 °C в течение 12 минут или 15 минут из замороженного состояния", - добавили в материале.

Также Джейми Оливер отметил, что такой десерт можно приготовить и в духовке при такой же температуре за то же время.

Когда печенье будет готово, то отставьте его в сторону, чтобы оно остыло. После чего соедините два шарика вместе с крем-сырной начинкой из белого шоколада.

Другие рецепты от Джейми Оливера

Ранее Джейми Оливер рассказал, как сделать фруктовое мороженое дома. Шеф-повар раскрыл свой классический рецепт клубничного мороженого, но можно брать и малину, вишню, шелковицу, персик, чернику или ежевику.

Также Джейми Оливер поделился быстрым рецептом хрустящей курицы с чесноком.

"Очень простой в приготовлении, это отличный быстрый способ для действительно вкусной, хрустящей измельченной курицы, и я добавил чеснок для дополнительного вкуса. Отбивание курицы, как перед добавлением крошек, так и для того, чтобы помочь им прилипнуть, делает мясо мягким и делает его еще быстрее для приготовления", - отметил шеф-повар.

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