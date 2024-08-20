Рассказываем, как сделать торт Муравейник из печенья на скорую руку.

Для поклонников очень сладких десертов, наверное, и был придуман этот торт Муравейник - рецепт в классическом исполнении предполагает, что нужно делать тесто. В технологии, которую предлагаем мы, выпечка заменяется готовым покупным печеньем, поэтому на приготовление не уходит больше 10 минут.

Торт Муравейник - рецепт простой и быстрый

Ингредиенты:

полкилограмма (можно больше) печенья "Топленое молоко";

полкилограмма белой или вареной сгущенки;

100 грамм сливочного масла;

две столовых ложки сметаны;

30 грамм молочного шоколада.

Запоминайте, как готовить торт Муравейник с белой сгущенкой и печеньем.

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Взять глубокую емкость, измельчить печенье в крошку руками или с помощью кухонного комбайна. Сгущенку вылить в отдельную миску и взбивать миксером до тех пор, пока она не станет чуть реже (как правило, хватает 3 минут). Влить сметану и взбивать снова 3 минуты. Добавить размягченное сливочное масло и грецкие орехи, всыпать печенье. Все перемешать до однородности, выложить на плоскую тарелку горкой. Всё - Муравейник из печенья готов, как видите, ваше время в приготовлении не составило больше 10 минут. Теперь нужно убрать торт в холодильник на 1 час до полного застывания.

Классический рецепт торта Муравейник предполагает, что вы должны испечь коржи, а затем измельчить их в крошку. В этом и заключается вся сложность, потому что необходимо взять больше ингредиентов и потратить больше времени. Муравейник из печенья и обычной сгущенки готовится в разы быстрее и проще, а на вкус получается ничем не хуже.

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