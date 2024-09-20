Повар рассказал о том, как, используя только яйца, можно приготовить вкуснейшую яичницу-болтунью.

Яичница-болтунья - любимое блюдо на завтрак для многих людей. Каждый человек имеет свои предпочтения в ходе приготовления — кто-то добавляет сливки, молоко или масло. Но если яичницу неправильно приготовить, она быстро потеряет свою привлекательность.

А вот автор блога Fork and Twist Джеймс знает, как приготовить идеальную "кремовую" яичницу без дополнительных ингредиентов, пишет Mirror. Секрет заключается в технике приготовления. Вопреки распространенному мнению, по данным СМИ, помешивание яиц не является самым важным элементом приготовления яичницы.

"Вот секрет: пар и время. Поставьте жаропрочную миску на кастрюлю с водой, которая слегка кипит, и аккуратно готовьте яичницу", - заявил кулинар.

Этот метод похож на растапливание шоколада, но в данном случае миска должна быть немного горячее, а яйца следует готовить медленно, пока они не станут густыми, кремовыми и взбитыми. Освоение этой техники требует понимания нескольких основ, одна из которых заключается в том, что миска не должна касаться воды, говорится в описании лайфхака.

Секрет идеальной яичницы заключается не только в методе приготовления, но и в тщательном внимании к процессу. Согласно кулинарным советам эксперта, важно поддерживать воду на слабом кипении, а не доводить до бурного. Это можно легко контролировать по пузырькам — они должны быть мелкими и стабильными при правильной температуре.

"Часто перемешивайте яйца. В начале — понемногу и редко, но как только они начнут густеть и сворачиваться, увеличьте частоту перемешивания, чтобы избежать крупных комков и переваривания", - заявил Джеймс.

Процесс приготовления занимает 15 минут, в зависимости от количества яиц в миске.

Как приготовить яйца по другим рецептам

Ранее УНИАН сообщал про секреты приготовления яичницы-болтуньи от Гордона Рамзи. Британский шеф-повар добавляет один ингредиент, который максимально улучшает блюдо.

Кроме того, шеф-повар со звездой Мишлен раскрыл простой способ приготовления яйца пашот. Простая инструкция Салли Эйб позволит каждый раз получать хороший результат.

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