Для приготовления блюда понадобится, в частности, антипригарная кастрюля.

Британский шеф-повар Гордон Рамзи раскрывал рецепт яичницы, которая не будет "резиновой".

Кулинар говорил, что "секрет любой замечательной яичницы-болтуньи заключается в том, чтобы не пережарить ее", пишет Express. Журналисты отметили, что эксперт готовил такое блюдо перед группой конкурентов во время одного из выпусков MasterChef.

Как приготовить яичницу-болтунью по рецепту Рамзи:

взять антипригарную кастрюлю, разбить шесть холодных яиц, добавить три куска масла;

поставить кастрюлю на огонь, помешивать яйца мягкой лопаткой так, чтобы каждый раз дно емкости очищалось;

держать кастрюлю на огне 30 секунд, а потом на такое же время ее снимать, и так надо делать 3 минуты. Если пережарить яичницу - блюдо станет водянистым;

в конце добавить приправы.

Шеф-повар предупреждал, что если соль всыпать слишком рано, что блюдо станет водянистым.

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Блюдо Рамзи улучшает один ингредиент, говорится в публикации на Simply Recipes. В материале отмечается, что к яичнице-болтунье стоит добавить крем-фреш (продукт еще называют европейской сметаной).

"В конце (приготовления, - Ред.) он снимает кастрюлю с огня и быстро добавляет немного холодного крем-фреша, чтобы яйца не переваривались и чтобы придать им насыщенности и кремовости. В результате получается шелковистая яичница. Остаточное тепло от кастрюли сохраняет яйца теплыми, но не позволяет им продолжать готовиться", - отмечается в материале.

Как готовится простая яичница в аэрогриле - рецепт опубликован ранее

УНИАН разместил рецепт яичницы без жарки. Блогер Любна Билал посоветовала вбить яйца в фольгу, установить на аэрогриле температуру 160 градусов и готовить блюдо в течение с минут. Эксперт подчеркнула, что перед приготовлением нужно достать из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры.

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