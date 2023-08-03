Попробуйте найти спрятанную среди беспорядка куклу Барби за одну минуту.

Если вы фанат Барби, и считаете, что хорошо замечаете детали, то эта новая стильная головоломка для вас. Она была придумана командой сервиса Cleanipedia в честь выхода фильма о Барби, пишет издание Mirror.

Где-то среди беспорядка, который варьируется от розовых совков и ведер до кусков мыла, лежит маленькая кукла Барби, и ваша задача — найти ее. Головоломка намного сложнее, чем можно предположить по симпатичному дизайну. только очень внимательные люди могут найти спрятанную Барби в море хлама, и только те, у кого действительно орлиное зрение, найдут куклу за минуту или меньше.

Если вам не удалось разглядеть Барби с первой попытки, не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Также для удобства можете разделить изображение на части и просканировав каждую из них по очереди.

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Если вы совсем отчаялись, то вот ответ. На изображении ниже Барби обведена в круг.

Как видите, Барби хорошо спрятана в правом углу фото, между куском мыла и бутылкой лака для ногтей. Ее силуэт настолько крошечный, что многие будут часами любоваться этим изображением, не замечая ее.

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Например на этой оптической иллюзии только люди с острым зрением могут найти спрятанное насекомое.

А вот этой популярной головоломкой вы можете проверить свой IQ. На картинке можно увидеть двух лошадей, одна из которых повернулась, чтобы посмотреть в камеру. вопрос состоит в том, чтобы угадать, какая из них смотрит на вас.

Также можете проверить свои силы на головоломке, которая ставит в тупик большинство взрослых: нужно угадать правильное количество блоков на изображении, и это не так уж и просто.

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