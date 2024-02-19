Если хотите вовремя выполнить задание, "включайте" логику.

Визуальные очень сложные головоломки с ответами могут помочь человеку стать более внимательным и собранным. Талантливые люди обычно с такими задачами могут справиться за считанные секунды.

На изображении, где есть много цветов, дерево, и видна церковь, обычные люди долго будут разглядывать растения и пейзаж, но точно очень быстро не заметят сороку. А настоящий талант сможет заметить птичку за 5 секунд.

Вам нужна будет вся внимательность - соберите ее в кучу и направьте на поиски сороки. Задачу усложняет то, что внимание отвлекает очень много ярких объектов. Здесь вам на помощь может прийти логика - подумайте, где же, в первую очередь, может находиться сорока.

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Если логика вас не подвела - вы быстро поймете, где же нужно искать сороку.

Опубликована увлекательная визуальная головоломка, которую надо решить за 5 секунд

Среди большого количества расписанных тарелок, на которых стоят чашки, нужно найти одну вещь, которая имеет недостатки.

На выполнение задачи мощные умники потратят всего 5 секунд. Не переживайте, если у вас работа над головоломкой займет больше времени. Кроме того, вы можете сделать несколько подходов к этой задаче.

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