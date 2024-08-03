Исследование было проведено в Великобритании среди 3 тысяч владельцев кошек.

В Великобритании недавно провели исследование, которое показало, что коты могут быть более похожими на людей, чем они думают. Исследование предполагает, что поведение этих животных может отражать личность их владельцев, пишет The Signal.

Известно, что собаки, которых часто называют "лучшими друзьями человека", являются верными и нежными компаньонами. Однако коты имеют репутацию более отстраненных, но это исследование доказывает, что поведение котов может быть связано с характером их хозяев.

В исследовании, которое провели Университет Ноттингем Трент и Университет Линкольна, было опрошено более 3 тысяч владельцев кошек по всей Великобритании. В частности участники заполнили подробную анкету о своей жизни и домашних любимцах, чтобы иметь представление о том, как их личные качества могут влиять на поведение кошек.

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"Участники должны были быть не моложе 18 лет и прожить со своими котами не менее шести месяцев. Тех, у кого несколько котов, просили сосредоточиться на том, которого они знают лучше всего", - добавляют в материале.

В ходе исследования сначала оценивали здоровье, благосостояние и образ жизни котов, а уже потом определяли связь между их поведением, демографическими особенностями хозяев и их качествами.

"Интересно, что владельцы с высокими показателями невротизма сообщали о большем количестве поведенческих проблем у своих кошек. Эти коты были более склонны к избыточному весу, страху, стрессу и агрессии. Это свидетельствует о связи между эмоциональной стабильностью хозяев и благополучием их любимцев", - отметили в издании.

В то же время владельцы с высокими показателями согласия имели котов, которые показывали более позитивное поведение. Как правило, эти коты имели нормальный вес, были менее агрессивными и имели лучшее состояние здоровья.

Кроме того, у хозяев, которые имели высокие показатели открытости, были менее отстраненные и агрессивные коты. Также таким животным позволяли свободно гулять на свежем воздухе.

В свою очередь у добросовестных владельцев коты были более дружелюбными, менее тревожными и чаще оставались дома.

"Это исследование подчеркивает значительное влияние личностей владельцев на поведение их любимцев. Коты отражают черты своих хозяев различными способами, отражая как положительные, так и отрицательные аспекты их личностей. Понимая эту динамику, владельцы кошек могут создать лучшую среду для жизни своих любимцев, способствуя их здоровой и счастливой жизни", - подытожили в материале.

Другие интересные факты о котах

Ранее стало известно, почему кошка обнюхивает лицо хозяина. Скорее всего, это связано с их врожденным любопытством, однако пока точного ответа на этот вопрос нет.

"Мы не знаем, почему кошки обнюхивают человеческие лица, но вероятнее всего, что у них просто невероятное обоняние, с помощью которого они получают информацию об окружающей среде", - объяснила доктор Микель Мария Дельгадо, эксперт по поведению кошек компании Rover.

Также исследователи рассказали, как отучить кота царапать мебель. По словам ученых, присутствие детей может повысить уровень стресса для некоторых котов, из-за чего они и делают вред в доме.

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