Ремонт таких автомобилей может занять больше времени и денег.

Механик посоветовал водителям, которые думают покупать подержанный автомобиль, избегать любых моделей, которые имеют некоторую конструкцию двигателя, ремонт которого может стоить бешеных денег, пишет Express.

В частности Дэйв Харрисон предостерегает покупателей от подержанных автомобилей, которые имеют двигатель с мокрым ремнем.

"Следующий большой скандал - мокрые ремни. Они заменили ремни ГРМ на мокрые ремни на многих моделях после 2017 года, якобы они более эффективны. Но с мокрыми ремнями есть большая проблема, потому что они имеют только 10-летний интервал, а затем они ломаются. Он изнашивается и может остановить работу тормозов. Но если он ломается через девять лет, они не хотят об этом знать", - предупредил он.

Известно, что в конце 2010-х годов был представлен на многих популярных моделях двигатель с мокрым ремнем, который оснащен ГРМ, смазываемым моторным маслом.

"Хотя такая конструкция двигателя предназначена для повышения эффективности и уменьшения загрязнения окружающей среды, некоторые владельцы обнаружили, что постоянное воздействие масла может привести к тому, что резиновый ремень изнашивается гораздо быстрее. Это может привести к тому, что частицы ремня оторвутся и забьют такие компоненты, как фильтр масляного картера, что в некоторых случаях может привести к масляному голоданию, или к тому, что ремень оборвется, и двигатель полностью остановится", - отметили в Express.

По словам Дэйва, если двигатель с мокрым ремнем начинает давать сбои, его ремонт может занять больше времени и денег.

"И когда это случается, починить его очень трудно. Ремонт занимает вдвое больше времени, чем ремонт обычного ремня, а его замена стоит дороже. Это тот, что заставляет глаза закатываться, когда вы его видите - о Боже, у него мокрый ремень. Они говорят, что это лучше, но в конечном итоге ремонт стоит вдвое дороже, или его невозможно починить, и это делает машину практически непригодной для использования", - объяснил Гаррисон.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее эксперт по вождению рассказал, как перестать нервничать за рулем. По его словам, для этого нужно постепенно увеличивать опыт вождения.

"Начните с коротких, знакомых маршрутов на тихих дорогах, где ваша тревога ощущается управляемой, и, по мере роста уверенности, начинайте решать более сложные ситуации, такие как вождение в малом потоке, незнакомой местности или ночью. Такой психологический подход может приостанавливать людей к их страхам перед вождением и уменьшить тревогу, которую они испытывают", - посоветовал специалист.

В свою очередь другой эксперт призвал водителей не чистить лобовое стекло методом из соцсетей, а именно речь идет об использовании картофеля. По его словам, это может показаться быстрым решением, однако есть несколько рисков, о которых автовладельцы должны знать.

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