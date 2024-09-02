По словам психологов, есть три потребности, которые должны удовлетворяться в отношениях между людьми.

Пары в отношениях часто могут спорить, однако задумывался ли кто-то о том, что все они склонны ссориться по одним и тем же причинам? Исследование 2016 года, опубликованное в "Журнале семейной терапии", доказывает, что вполне вероятно, так и есть, пишет Forbes.

В исследовании конфликт рассматривают через призму теории самоопределения, то есть модели, которая предполагает, что развитие и функционирование в нашей повседневной жизни зависит от трёх ключевых психологических потребностей, а именно:

потребность в автономии;

потребность в компетентности;

потребность в родстве.

Если эти потребности остаются незакрытыми, то это может привести к "фрустрации потребностей", которая значительно влияет на мотивацию, благополучие и интимные отношения людей.

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По словам авторов исследования, эта фрустрация не только влияет на удовлетворенность отношениями, но и может существенно увеличить количество конфликтов и влиять на то, как мы общаемся во время таких ссор.

Поэтому эксперты рассказали, почему эти потребности важны и как их неудовлетворение может поставить отношения под угрозу.

Автономия

"Автономия - это фундаментальная потребность чувствовать контроль над собственной жизнью - иметь свободу принимать решения, которые соответствуют вашим ценностям, желаниям и целям. Когда вы обладаете автономией, вы чувствуете себя уверенно и аутентично, будто живёте жизнью, которая действительно принадлежит вам", - объясняют в материале.

Во время романтических отношений потребность в автономии проявляется в ваших желаниях и предпочтениях. К примеру, вы хотите заниматься своим хобби, поддерживать дружбу или принимать карьерные решения независимо от влияния партнёра.

"Важно отметить, что эта потребность не означает дистанцирование; скорее, это необходимый механизм, который гарантирует, что вы не потеряете чувство собственной индивидуальности в отношениях. Сильное чувство автономии имеет решающее значение в этом отношении, поскольку позволяет вам чувствовать, что вы всё ещё остаётесь тем же человеком, каким были до отношений - просто с кем-то рядом", - подчёркивают в Forbes.

Однако, когда вы понимаете, что эта потребность не удовлетворяется, то это может привести к разочарованию. Когда партнеры начинают контролировать решения друг друга, то они могут чувствовать себя в ловушке, или так, будто они жертвуют большой частью себя ради отношений.

Компетентность

"Компетентность - это потребность чувствовать себя эффективным и способным в своих действиях, чувствовать уверенность, которая приходит от осознания того, что ты можешь отвечать на вызовы, достигать поставленных целей и вносить значимый вклад в мир вокруг тебя. Именно эта потребность больше всего влияет на вашу самооценку и дает вам чувство гордости за свои способности", - отмечают в материале.

В частности, во время романтических отношений потребность в компетентности чаще всего проявляется в желании быть хорошим партнером, то есть чувствовать, что вы делаете положительный вклад в отношения и удовлетворяете потребности своего партнера.

"Это может означать эмоциональную поддержку, выполнение общих обязанностей или предоставление партнеру ощущения, что его любят и ценят. Когда вы чувствуете себя компетентным в этих сферах, вы отдыхаете каждый день, зная, что вы были лучшим партнером, которым только могли быть", - добавляют в издании.

Однако когда ваша потребность в компетентности незакрыта, это может привести к ощущению неадекватности. Вы можете начать сомневаться в своих способностях как партнера, что может спровоцировать неуверенность и защитную реакцию.

Такое ощущение может быстро привести к конфликтам, ведь вы можете почувствовать потребность отстраниться, чтобы избежать дальнейшей неудачи или даже наброситься на партнера, чтобы защитить свою самооценку.

Родство

"Родство - это потребность чувствовать связь с другими - чувствовать, что вас любят, понимают и ценят люди, которые имеют для вас наибольшее значение. Естественно, что в интимных отношениях эта потребность является краеугольным камнем действительно полноценной связи. Когда эта потребность удовлетворена, партнёры наслаждаются общим чувством близости, доверия и принадлежности - они чувствуют, что они действительно вместе", - объясняют в материале.

Однако, когда потребность в родстве неудовлетворена, то это может привести к значительному напряжению в отношениях. Если ваш партнер не отвечает взаимностью на время и усилия, которые вы ему уделяете, то вы можете чувствовать одиночество даже тогда, когда вы вместе. Такое ощущение часто приводит к спорам.

"Например, один из партнеров может обвинять другого в том, что он отстранен или не реагирует, тогда как другой может чувствовать себя перегруженным требованиями близости. Хотя эти споры могут возникать из-за мелких проблем или неудобств - например, когда партнёр слишком много времени проводит в телефоне или поздно возвращается домой после ночной гулянки, - это не означает, что сама потребность в близости является поверхностной. На самом деле такие конфликты являются продуктом потребности в связи, которая не удовлетворяется", - подытожили в материале.

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