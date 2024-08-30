Эксперты советуют реагировать на такие оскорбления без агрессии.

Когда друг начинает неожиданно вас оскорблять, то это ранит больше, чем неприятный комментарий от незнакомого человека. Поэтому труднее понять, что делать дальше, ведь, в отличие от незнакомца, вам придется видеть своего друга снова, пишет CNBC make it.

Ведущая шоу на Netflix "Следите за своими манерами" и автор одноименной книги Сара Джейн Хо рассказала, как реагировать на грубый комментарий, не унижая при этом другого человека.

Она советует ответить на наглое замечание таким образом: "С тобой все в порядке?".

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По ее словам, эти слова могут вежливо сигнализировать о том, что то, что сказал ваш товарищ, вышло за пределы дозволенного. Хо добавила, что не менее важным, чем содержание, является тон.

Когда вы говорите: "С тобой все в порядке?", не будьте короткими или резкими. Используйте дружественный тон.

"Я не обижаюсь в ответ. Я прихожу из места, где обо мне заботятся, и обычно это делается для того, чтобы держать другого человека под контролем", - подчеркнула эксперт.

В то же время профессор психологии из Университета Пеппердайн и бывший президент Американской психологической ассоциации Тема Брайант говорит, если такие унижения становятся все более частыми, то им можно дать отпор.

Однако не стоит это делать "враждебным или аргументированным способом", советует она.

"Когда они говорят что-то, что унижает вас или унижает всю группу, одним предложением опровергните это. Опровергните, чтобы это не воспринималось как истина", - рекомендует Брайант.

Однако если дружба стала невыносимой либо из-за негативного поведения вашего друга, либо по другим причинам, то вы можете разорвать отношения.

По словам Брайант, существуют три способа нежестко разорвать связи.

"Как только вы поймете, что больше не хотите иметь с ними отношений, чем раньше вы сможете сообщить об этом, тем лучше. Если вы любите общаться с людьми или избегаете конфликтов, это может быть неудобно, но, в конце концов, так вы проявите большее уважение. Когда вы избегаете кого-то, вы можете причинить ему еще большую боль", - объясняет специалист.

Также Брайант не советует перечислять недостатки того или иного друга. Просто поделитесь своей причиной разрыва дружбы в умеренной форме, чтобы дать человеку понять, однако вам не нужно "углубляться в свой список претензий к человеку, если вы не пытаетесь исправить отношения".

Кроме того, психолог рекомендует придерживаться своего решения. Не продолжайте дружбу, если вам кажется, что это удобно. Это может выглядеть так, будто вы избегаете человека, когда у вас есть планы, однако когда звоните, то показываете, что вам скучно.

Другие советы по отношениям с людьми

Ранее УНИАН рассказал, как понять, что ваш друг желает вам провала. В частности в кругу друзей могут находиться люди, которые желают вам неудачи, и таких личностей можно распознать по 8 признакам.

Также стало известно, как понять, что человек сильно обижен, однако это скрывает. Иногда люди могут скрыто сильно обижаться и при этом не идти на конфронтацию. Поэтому есть 9 признаков того, что человек скрывает обиду, один из них - проявление пассивной агрессии.

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