Этот пирог с курицей и грибами - прекрасная идея для зимнего ужина.

Куриный пирог - идеальный сытный ужин для холодных зимних вечеров. Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился своим рецептом пирога с курицей и грибами, который по его словам, готовится очень просто и потребует от вас всего 30 минут времени.

В рецепте, который публикует Express, нет каких-либо сложных ингредиентов, и вам не понадобится использовать много посуды.

Ингредиенты:

500 г куриных окорочков без кожи и костей

оливковое масло

пучок зеленого лука

320 г грибов

320 г готового раскатанного слоеного теста

600 мл молока

одна столовая ложка муки высшего сорта

одна столовая ложка цельнозерновой горчицы

80 г шпината и рукколы

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200°C/газ 6. Нарежьте курицу кусочками по 3 см и положите в 30-сантиметровую сковороду с антипригарным покрытием на средне-сильном огне с одной столовой ложкой оливкового масла, регулярно помешивая. Очистите лук, нарежьте его кусочками длиной 1 см и добавьте в сковороду. Нарежьте грибы. Готовьте 10 минут или до золотистого цвета, регулярно помешивая. Тем временем раскатайте лист теста на бумаге и сделайте по краю 3-сантиметровый бортик, а затем очень легкими движениями сделайте большой надрез крест-накрест по внутренней части. Смажьте тесто небольшим количеством молока и поставьте его в духовку на 17 минут или до золотистого цвета. Добавьте в сковороду муку, обжарьте в течение одной минуты, затем постепенно добавляйте молоко. Туши на среднем огне до загустения, периодически помешивая и при необходимости добавляяя молока. Выключите огонь, добавьте горчицу и половину зелени, приправьте по вкусу. Выньте тесто из духовки, дайте ему немного остыть, затем переложите на сервировочную доску, сняв бумагу. Острым ножом сделайте надрезы по краю, прорезая только несколько верхних слоев теста. Аккуратно приподнимите верхнюю часть, оставив слой теста на дне. Положите оставшуюся зелень и начинку, затем снова накройте тестом, нарежьте и подавайте.

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