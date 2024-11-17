Куриный пирог - идеальный сытный ужин для холодных зимних вечеров. Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился своим рецептом пирога с курицей и грибами, который по его словам, готовится очень просто и потребует от вас всего 30 минут времени.
В рецепте, который публикует Express, нет каких-либо сложных ингредиентов, и вам не понадобится использовать много посуды.
Ингредиенты:
- 500 г куриных окорочков без кожи и костей
- оливковое масло
- пучок зеленого лука
- 320 г грибов
- 320 г готового раскатанного слоеного теста
- 600 мл молока
- одна столовая ложка муки высшего сорта
- одна столовая ложка цельнозерновой горчицы
- 80 г шпината и рукколы
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200°C/газ 6.
- Нарежьте курицу кусочками по 3 см и положите в 30-сантиметровую сковороду с антипригарным покрытием на средне-сильном огне с одной столовой ложкой оливкового масла, регулярно помешивая.
- Очистите лук, нарежьте его кусочками длиной 1 см и добавьте в сковороду. Нарежьте грибы. Готовьте 10 минут или до золотистого цвета, регулярно помешивая.
- Тем временем раскатайте лист теста на бумаге и сделайте по краю 3-сантиметровый бортик, а затем очень легкими движениями сделайте большой надрез крест-накрест по внутренней части.
- Смажьте тесто небольшим количеством молока и поставьте его в духовку на 17 минут или до золотистого цвета.
- Добавьте в сковороду муку, обжарьте в течение одной минуты, затем постепенно добавляйте молоко. Туши на среднем огне до загустения, периодически помешивая и при необходимости добавляяя молока. Выключите огонь, добавьте горчицу и половину зелени, приправьте по вкусу.
- Выньте тесто из духовки, дайте ему немного остыть, затем переложите на сервировочную доску, сняв бумагу. Острым ножом сделайте надрезы по краю, прорезая только несколько верхних слоев теста.
- Аккуратно приподнимите верхнюю часть, оставив слой теста на дне. Положите оставшуюся зелень и начинку, затем снова накройте тестом, нарежьте и подавайте.
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