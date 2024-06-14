Таким образом женщина решила сэкономить, ведь считает такие цены очень дорогими.

Женщина шокировала пользователей соцсетей после того, как показала, что прошла пешком более двух часов с чемоданом до аэропорта в Исландии, пишет The Independent.

"Когда в 5 утра в Исландии нет общественного транспорта до аэропорта, а такси стоит 200 евро (214 долларов США), вы идете пешком 2,5 часа до аэропорта со своим чемоданом", - рассказала пользовательница TikTok Мэйси Джейн.

На видео можно увидеть, как Мэйси катит свой чемодан на колесах по безлюдной дороге в сельской местности Исландии, вероятно, направляясь в международный аэропорт Кефлавик в юго-западном регионе страны. Женщина была закутана в черную куртку-пуховик и кремовую шерстяную шапку, чтобы было теплее.

"Когда-нибудь это будет хорошей историей для рассказа за обеденным столом", - написала она.

Многие зрители были удивлены тем, что Мэйси шла пешком более двух часов до аэропорта, чтобы сэкономить деньги на дорогом такси. Некоторые пользователи спрашивали, почему в то время не было общественного транспорта.

"Откуда в Исландии? Мы брали такси из Рейкьявика в марте, и это стоило едва 25 евро", - написал в комментариях один из пользователей TikTok.

В то же время другие люди рассказали, как бы они поступили в таком случае.

"Я приехал в аэропорт накануне вечером и просто заночевал там", - поделился один пользователь TikTok.

"Я доплатил хозяевам Airbnb за то, что они отвезли меня в аэропорт в 5 утра", - написал другой пользователь, на что Мэйси ответила: "Ха-ха, я попробовала, но они не очень увлеклись".

Также в следующем видео женщина пошутила, что "может умереть" во время своей прогулки в аэропорт, однако добавила, что большая часть ее маршрута была "немного сельской" и безлюдной.

"Знаете что, надеюсь, я получу много похвал за эту прогулку на Strava", - отметила Мэйси, имея в виду приложение, которое отслеживает физические упражнения.

В конце концов ей удалось добраться до конечного пункта назначения. Мэйси прибыла вовремя, ведь после ее прогулки начал падать снег.

"Я сделала это", - воскликнула она в конце видео.

Другие необычные интересности

Как писал УНИАН, в США появилась авиакомпания, которую создали специально для собак. Тестовый рейс авиаперевозчик провел в мае 2024 года и он оказался успешным.

"Интерес и энтузиазм к Bark Air на сегодняшний день огромны. Мы рады расширить услуги Bark Air на новые города и новые маршруты, удовлетворяя спрос клиентов и предоставляя наш уникальный, беззаботный опыт путешествий с собаками еще большему количеству семей", - рассказал соучредитель и генеральный директор Bark Мэтт Микер.

Также стало известно о профессиях, которые запрещены для женщин в разных странах мира. Такой перечень до 2017 года существовал и в Украине, однако он был отменен.

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