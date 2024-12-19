Отпечаток отношений с родителями все мы проносим в душе сквозь всю жизнь.

Методы воспитания, отношение родителей к ребенку и общая атмосфера в семье имеют решающее значение в формировании психологического портрета человека. В частности психологи считают важным, чтобы родители говорили ребенку, что любят его. Об этом пишет издание Parade.

"Фраза "Я люблю тебя" помогает детям чувствовать себя защищенными и ценными. Это помогает создать стиль надежной привязанности, который впоследствии станет моделью для будущих отношений. Это укрепляет их уверенность в себе и устойчивость. Когда дети знают, что их любят безоговорочно, они лучше готовы преодолевать трудности и строить позитивные отношения", - говорит клинический психолог доктор Дакари Квимби.

По словам психологов, люди, которые в детстве не слышали от родителей "я люблю тебя", во взрослой жизни могут демонстрировать определенные негативные черты характера. В частности это:

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Низкая самооценка. Ощущение родительской любви в раннем детстве закладывает основу для самооценки. Поэтому не чувствуя любви родителей ребенок будет иметь низкую самооценку, которая скорее всего перейдет и на взрослую жизнь. Постоянная потребность в одобрении от других . Люди могут стать неуверенными в себе, потому что они не чувствуют себя ценными, говорит дипломированный психолог доктор Бренди Смит. Стремление угождать людям . Если в детстве человек не чувствует себя нужным, во взрослой жизни он обычно пытается доказать свою ценность, прибегая к поведению, которое, по их мнению, нравится другим людям. Отсутствие самоидентичности . Все это угождение людям может превратить человека в хамелеона, который постоянно меняет свое поведение и взгляды в зависимости от обстоятельств. Перфекционизм : "Пытаясь заслужить расположение, которое не дарили свободно в детстве, некоторые могут стремиться к совершенству во всем, что они делают, считая, что им нужно заслужить любовь и одобрение достижениями", - говорит доктор Квимби. Страх быть отвергнутым . Дипломированный психолог доктор Бриттани МакГихан говорит, что люди, которым в детстве не сказали "Я люблю тебя", обычно имеют внутреннее убеждение, что с ними что-то не так. Как следствие, они могут быть чрезмерно осторожными в вопросах карьеры или отношений. Страх быть брошенным . Родительская любовь кажется слабой, когда человек получает ее редко, и эти чувства могут проявляться во взрослом возрасте. Во взрослом возрасте это означает, что человек чрезмерно извиняется, не всегда честно делится своими чувствами, не соблюдает границы и может казаться неуверенным. Проблемы с контролем эмоций . Психолог доктор Гейл Макбрайд говорит, что дети учатся контролировать собственные эмоции в отношениях с родителями. Если в детстве не было подобной практики, во взрослом возрасте это может стать проблемой и привести к эмоциональным вспышкам. Эмоциональная отстраненность . Также часто встречается как следствие недостаточного проявления любви со стороны родителей. Если ваши родители не показывали душевную открытость в отношениях с вами, то и вам невероятно сложно будет научиться такой открытости. Трудности с доверием и выражением любви в отношениях . Отношения с родителями являются первыми, которые мы имеем. Если они бедны на откровенность, мы можем сомневаться, можно ли выработать искреннюю привязанность к другим. Трудности с оценкой отношений . Люди, которые не слышали в детстве "Я люблю тебя", во взрослой жизни могут строить отстраненные холодные взрослые отношения, или наоборот могут цепляться за токсичные отношения, не видя в них проблемы. Тревога и депрессия . Люди, которые выросли, чувствуя себя нелюбимыми, во взрослом возрасте более склонны к проблемам с психическим здоровьем.

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Как писал УНИАН, родители никогда не должны обсуждать при детях некоторые "трудные" темы, которые прямо не касаются самих детей. Подобные разговоры, например, о финансовых проблемах семьи, могут показаться полезными, но на самом деле крадут счастье у детей.

Также мы рассказывали, что такое "созависимые отношения" и почему их нужно избегать.

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