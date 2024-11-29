Маленькая Греция: эта европейская страна идеально подойдет для любителей спокойного отдыха

Северная Македония предлагает богатую историю и красивые пейзажи.

Греция привлекает туристов потрясающей природой, теплым морем, богатейшей историей и узнаваемой архитектурой. Тем не менее толпы туристов могут отпугнуть любителей спокойного отдыха. Поэтому путешественники могут обратить внимание на Северную Македонию, пишет Express.

В издании отмечают, что Северная Македония постепенно становится популярной среди путешественников, которые ищут менее многолюдный отдых по сравнению с Грецией. При этом не приходится жертвовать красотой пейзажей.

Северная Македония находится на юго-востоке Европы, а также граничит с Грецией, Болгарией, Сербией и Албанией. У этой страны нет выхода к морю, но ей есть что предложить туристам.

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На богатую историю страны повлияли средиземноморская, балканская, греческая, итальянская и османская культуры. Благодаря этому туристам предлагается уникальный культурный опыт, подчеркнули в издании.

Целых 80% территории страны занимают горы и озера. Это открывает возможности для занятий пешим туризмом, велоспортом и каякингом.

Любители спокойного отдыха могут изучить местную фауну. В Северной Македонии живет большое количество диких животных, среди которых медведи, кабаны, волки, лисы, олени и более 200 видов бабочек.

Отмечается, что страна понравится и любителям истории. В Северной Македонии можно найти амфитеатры, статуи, монастыри, а также реликвии греческого, римского, византийского и османского периодов.

Кулинарная сцена Северной Македонии такая же разнообразная, как и история страны. Национальным блюдом является тавче гравче, которое готовится из запеченных бобов.

В издании предупредили, что летом на Охридском озере и в прилегающих районах может быть многолюдно. Тем не менее в остальной части страны обычно не бывает толп туристов.

По данным Государственного статистического управления, в 2023 году Северную Македонию посетили более 1,6 миллиона туристов, что на 20,6% больше, чем в 2022 году. Поэтому тем, кому хочется посмотреть страну без толп туристов, нужно поторопиться.

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