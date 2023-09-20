Эта головоломка - интересный способ проверить свой интеллект и наблюдательность

Некоторые головоломки требуют от вас не столько не математических навыков, сколько аналитического мышления. Новая головоломка для проверки вашего IQ от jagranjosh.com – именно такая.

Вас просят ответить на вопрос о том, сколько квадратов изображено на приведенном рисунке. После подсчета надо определиться с правильным ответом, и сделать это всего за 9 секунд.

Предложено 4 варианта ответа: А – 10, B – 5, C – 3, D – 6. Вы должны очень внимательно посмотреть на изображение, прежде чем дать ответ.

Видео дня

Чтобы правильно ответить на вопрос о том, сколько квадратов изображено на рисунке, вам необходимо учесть расстояние между цветными квадратами. Ниже вы найдете правильный ответ на вопрос.

Если вы внимательно посмотрите на большие и малые квадраты на рисунке, вы сможете определить точное количество квадратов внутри рисунка: на нем изображено 10 квадратов 10 разных цветов. Таким образом, правильный ответ будет A.

Другие оптические иллюзии и головоломки на УНИАН

Издание The Sun предложило новую головоломку с поиском реактивных самолетов, которые искусно сливаются с фоном. Если вам удастся их отыскать, то можете быть уверены, что у вас зрение летчика.

Также ранее в сети завирусилось изображение, на котором лишь за 5 секунд нужно найти лошадь-самозванца, спрятанную среди других животных.

Вас также могут заинтересовать новости: