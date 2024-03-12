Приготовьтесь задействовать всю вашу внимательность.

Сложнее обычных оптических иллюзий могут быть только фотоиллюзии с цифрами и числами. Предлагаем убедиться в этом прямо сейчас.

Правила вам уже знакомы: надо внимательно присмотреться к изображению и попытаться отыскать ошибку. На этот раз перед вами восемь столбиков с числами 208. На первый взгляд может показаться, что они одинаковые, но это не так - среди них есть лишнее число.

Если вы очень внимательный к деталям человек, то справитесь с этой сложной головоломкой всего за 7 секунд.

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Сложность задачи заключается в том, что от внимательного созерцания такого количества чисел у многих начинает рябить в глазах - цифры просто расплываются, не давая быстро сосредоточиться на поиске лишнего.

Ниже будет опубликован правильный ответ на эту задачку.

Ответ на головоломку с числами:

Лишним оказалось число 203. В используемом шрифте тройка и восьмерка очень похожи между собой, поэтому эта задача многим кажется трудной.

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Ранее мы публиковали интереснейшую фотоиллюзию, на которой надо быстро отыскать котика, наблюдающего за большой черепахой и гусями во дворе. Это под силу далеко не всем.

Более сложной может показаться головоломка для очень внимательных людей с отличным зрением. Так, попробуйте среди множества Х разыскать единственную букву К.

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