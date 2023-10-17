Большинство зимних лайхаков не работают или могут навредить машине.

Эксперты призывают водителей никогда не мыть лобовое стекло автомобиля кипятком зимой. Попадая на холодную поверхность горячая вода может расширить стекло и вызвать трещины.

Как пишет Ехргеѕѕ, это приведет к дорогостоящему ремонту. Автомобильный эксперт Сэм Шихан предупредил, что популярные зимние лайфхаки либо не работают, либо, что еще хуже, могут повредить вашу машину.

"Полив кипящей воды на матовое лобовое стекло может вызвать трещины на стекле, в то время как использование компакт-диска или кредитной карты для очистки лобового стекла может поцарапать поверхность или повредить уплотнения вокруг окон. Вместо этого убедитесь, что все окна полностью очищены ото льда, используя скребок или антиожеледь, чтобы вы могли видеть все вокруг", - посоветовал он.

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Отмечается, что навредить может даже просто теплая вода.

"Если вы используете горячую воду для льда на своем автомобиле, вы рискуете повредить лобовое стекло. Стекло быстро расширяется, когда к нему прикасается горячая или даже теплая вода. Но он также быстро сжимается, когда остывает на холодном воздухе. От такого сгибания стекло может треснуть, даже если вы используете теплую воду, особенно если на нем уже есть небольшие сколы или трещины", - добавляют эксперты.

Лучший способ сохранить стекло - не подвергать его радикальным изменениям температуры.

Советы автомобилистам

Недавно автомобилистам посоветовали перед наступлением зимы натирать лобовое стекло автомобиля картошкой, чтобы избежать обледенения и запотевания при понижении температуры.

Кроме того, известный в сети автомеханик Крис Фикс показал простой трюк со смазкой, который поможет вам с легкостью открывать двери авто даже во время самого лютого мороза.

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