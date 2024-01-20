Кошки более социальные животные, чем вы думаете.

Кошки могут казаться загадочными животными, прибывшими с другой планеты. Однако эти пушистые друзья обладают широким спектром эмоций и без колебаний делятся тем, что чувствуют.

Как рассказали в Американском кинологическом клубе, счастливый кот мурлычет и трется о вас и окружающие предметы. Однако любимцев очень легко обидеть. В частности, эксперты назвали три худших поступка, которые вы можете совершить.

Если вы спите в одиночестве, это может сильно расстроить вашу кошку. Это укрепляет связь между вами и вашей кошкой и позволяет ей выразить свою привязанность к вам. Кроме того, поскольку это очень уязвимое состояние для животного, совместный сон демонстрирует уровень доверия. Однако выгнав его, вы лишите любимца чувства безопасности.

Видео дня

Игнорирование кошачьих просьб поиграть также может их расстроить. Хотя эти животные кажутся самодостаточными животными, они гораздо более общительны, чем можно себе представить.

Игры с кошкой полезны для ее физического здоровья, а также для эмоционального и психического благополучия. Любимцев можно развлечь различными бытовыми предметами, такими как пряжа или ленты, пустые коробки и даже смятые бумажки. Отказ от игр может восприниматься котиком как то, что вы о нем больше не заботитесь.

Еще одним грехом ваш кот считает уделение внимания другим его собратьям. Новый кошачий в семье может вызвать волну ревности, поскольку ваш пушистик испытывает к вам чрезмерную принадлежность.

Если вы решите взять еще одну кошку в свою семью, ваш питомец может проявить агрессивное поведение по отношению к новичку. Один из способов смягчить напряжение – убедиться, что вы уделяете внимание обоим, вместо того, чтобы отдавать предпочтение одному над другим. Выделите особое время, чтобы побыть со своей старшей кошкой, чтобы она не грустила и не беспокоилась о том, что ее заменят.

Другие новости о животных

Ученые подошли к пониманию того, почему маленькие собаки обычно живут дольше представителей крупных пород. Исследования указывают, что несмотря на схожесть проблем со здоровьем, крупные собаки все же имеют более серьезные заболевания.

Ученые недавно узнали, почему собаки виляют хвостом.

Вас также могут заинтересовать новости: