Среди них есть и совсем "голая" порода.

Когда вы думаете о том, чтобы завести собаку в своем доме и семье, может быть сложно решить, какую породу выбрать но есть некоторые породы, которые станут отличными компаньонами и не оставят ваш дом покрытым шерстью.

Дрессировщик собак Гаррет Винг рассказал Mirror о трех породах собак, которые лучше всего подходят для людей, которые не любят убираться, так как они почти не линяют.

Миниатюрный шнауцер

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Миниатюрные шнауцеры обладают ярким характером и, как правило, живут от 12 до 14 лет. Гаррет отмечает, что это "отличный маленький семейный компаньон, с которым можно весело провести время".

Лабрадудль

По словам экспертов по питанию домашних животных Purina, лабрадудль — одна из самых счастливых собак. По словам Гаррета, несмотря на то, что многи люди считают этих собак "неудавшимся научным экспериментом", все лабрадудли, с которыми он сталкивался в дрессировке, "были замечательными и удивительными". Он добавил, что настоятельно рекомендует их большинству семей.

Ксолоитцкуинтли — мексиканская голая собака

Как рассказывает кинолог, у этих собак буквально нет шерсти, поэтому они не линяют, но вам придется натирать их кремом SPF 50, чтобы избежать солнечного ожога.

Эти собаки достаточно редкие, так что если вы их заведете, вы обязательно произведете фурор на прогулке в местном парке. Они известны своей преданностью и любовью и живут в среднем от 12 до 15 лет. Но стоит учесть, что из-за своей редкости и популярности это также очень дорогая порода.

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