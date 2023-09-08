Приглашая друзей в ресторан, стоит с самого начала проговорить вопрос оплаты счетов.

Приглашая друзей в кафе или ресторан, важно сразу прояснить, кто будет платить, чтобы не было неожиданностей и обид, когда дело дойдет до оплаты счета. Автор вирусного сообщения на форуме Reddit допустил ошибку и оказался именно в таком неудобном положении.

Мужчина, работающий за границей, вернулся в отпуск в свою родную страну. Он хотел встретиться со своим давним другом, поэтому пригласил его в хороший ресторан. Тот спросил автора сообщения, может ли он привести четырех своих хороших друзей – трех женщин и еще одного мужчину. Автор рассказа согласился, что было его первой ошибкой.

Второй ошибкой стало именно то, что вопрос оплаты счета никто из них не поднимал вплоть до того момента, когда пришло время платить.

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"Все начали заказывать и заказывать: коктейли, лобстеры, суши... Все было хорошо, мы смеялись. Счет принесли. Это было 770 евро. Я сказал своему другу, что мы должны разделить все поровну, он спокойно это воспринял, а другой парень сказал, что только что разорился и может потратить всего 25 евро, несмотря на то, что съел еды на 100 евро или больше", – рассказал автор на Reddit.

Еще хуже повели себя женщины, решившие, что они вообще никому ничего не должны. Пока две из них немедленно начали какие-то разговоры по телефону, третья заявила, что оплатить счет за них должен сам автор истории. В качестве аргумента она привела его страницу в соцсети, которая якобы свидетельствует о его состоятельности.

"Имейте в виду, что на моей странице есть только праздничные фотографии и деловые вещи. Никаких быстрых машин или чего-то подобного", - уверяет автор.

"Я сказал им, что не знаю их и что это не свидание. Она сказала, что они не ожидали, что придется платить. Мой друг сказал, что он тоже с ними не встречается, он всех их встречал на работе", – говорится далее в сообщении на Reddit.

Спор продолжался еще некоторое время, и женщины говорили, что мужчина должен поступить "как джентельмен" и что для них оплатить счет – это "слишком дорого" и "несправедливо".

"Это было справедливо, когда они заказывали, как будто у них явно был фонтан денег, но не тогда, когда пришло время платить. Мне надоело, и я сказал, что больше даже не собираюсь делить счет поровну, а просто покрою свои расходы (52 евро), и что я иду домой сам, что, казалось, обидело их даже больше, чем разделить счет", – рассказывает автор.

В конце концов, именно так все и произошло. Мужчина заплатил только за те блюда и напитки, которые съел и выпил сам. После этого он покинул ресторан, где остальная компания думала, как им оплатить то, что они так лихо ели и пили перед тем.

Реакция комментаторов

В комментариях под этой историей большинство людей поддержали автора, признав верным его финальный поступок. Но многие отметили, что этой плохой истории вообще бы не случилось, если бы оплату счета согласовали перед началом застолья.

"Вы все взрослые, и если им не хватало денег, им не стоило соглашаться на ресторан или заказывать столько еды. Они также могли спросить об оплате перед заказом, как вы отметили. Если ваш друг сказал им, что вы угощаете их всех обедом, то он ответственен за то, что привел еще 4 взрослых рта, не обсудив сначала с вами оплату", – говорится в самом популярном комментарии под постом.

"Я просто не понимаю, как кто-то может предположить, что кто-то, кого они не знают, заплатит за них просто так", - ответил на это автор истории.

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