Ребенок, которого якобы продавали для интимных встреч, родился и живет в России, а также работает моделью.

Информация о съемках мальчика, вывезенного из Украины, в российском порно не соответствует действительности. Это очередная вражеская ИПСО. Ребенок, о котором были опубликованы сведения, родился и живет в РФ.

Такой информацией поделился пресс-центр Национальной полиции в официальном Telegram-канале. В сообщении сказано: "Сотрудники Киберполиции и оперативных служб проанализировали опубликованный в сети Интернет контент и выяснили, что ребенок, которого якобы продавали для интимных встреч, на самом деле родился и живет в России, работает моделью и рекламирует одежду".

Как заявили в Нацполиции, первое сообщение о продаже украденных в Украине детей для "интимных встреч" появилось в одном из закрытых российских Telegram-каналов. Информацию распространили в Сети, в том числе на многих украинских ресурсах. Затем с первоисточника упомянутый пост удалили.

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После проверки подробностей Киберполицией выяснилось, что "украденный из Украины мальчик", о котором говорилось в публикации, на самом деле из России. Он работает моделью под присмотром матери: рекламирует одежду и обувь. Фотографии ребенка есть в открытом доступе, поэтому любой мог использовать их для создания определенного контента.

В Нацполиции назвали публикацию информации об использовании "мальчика из Украины" для создания порнографии "очередной провальной ИПСО оккупантов". Полицейские призвали проверять сведения и блокировать пропаганду РФ.

Российские фейки: последняя информация

Кремлевские пропагандисты пытались распространять в Сети ложные сведения о причинах крушения вертолета в Броварах. Они опубликовали "документ", в котором говорилось о сбитии геликоптера из ПЗРК "Игла". Вот только использование российских букв в официальном "рапорте" выдало пропагандистов.

РосСМИ также распространяли фейк о наступлении РФ на севере Харьковской области. Якобы "обычная разведка боем создаст неприятности для ВСУ".

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно заявлял, что в Бахмуте нашли "тела иностранных наемников с отрезанными головами и кистями". По его словам, ВСУ боялись опознания. Но в ЦПД все фейки уже опровергли.

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