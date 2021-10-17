Такой "бизнес" устроил местный сельский музей.

В Сумской области теперь можно приобрести воздух родины, расфасованный в консервные банки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Новинку распространяет сельский музей Верхней Сыровотки.

"Это не бизнес. Это средство привлечения внимания людей к местной культуре, к музею", - рассказал автор инициативы Роман Голуб, который и подарил банки с воздухом музею.

Как утверждает производитель, в каждую банку закачали воздух сразу из девяти населенных пунктов области, хотя каким образом это сделали, не признается.

За 350 граммов воздуха продавцы просят 40 гривень. Все средства от продажи обещают направить на развитие сельской музейной комнаты.

Ранее в Украине мошенники начали продавать "магнит-античип", который якобы обеспечит владельцу безопасную вакцинацию от коронавируса. А сообразительный житель Великобритании наладил продажу чистого воздуха, потому что он в мире уже не норма, а товар, который продается.

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Автор: Катерина Комолова