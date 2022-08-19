39-летний церковник утверждает, что ничего незаконного не совершал.

На Мальте священник прихода Марсашлокк Люк Сегуна подозревается в незаконном присвоении пожертвований прихожан, почти 150 тысяч евро из которых он потратил на порнографические сайты.

Об этом пишет Times of Malta.

По данным следствия, похотливый священник якобы в течение нескольких лет незаконно присваивал пожертвования прихожан и использовал немалую часть из них на сайтах, которые платно демонстрируют секс-шоу в прямом эфире.

Источники издания утверждают, якобы священник сам признался следователям, что в то время он боролся с "сексуальным кризисом", вызванным серьезной проблемой со здоровьем.

В тоже время он отрицает какие-либо правонарушения и не признает себя виновным по обвинениям в незаконном присвоении и отмывании денег. 39-летний мужчина утверждает, что платежи были сделаны ему лично, тогда как обвинение утверждает, что он незаконно присвоил около 500 тысяч евро, переданных ему 150 прихожанами в течение 10 лет, и что деньги предназначались для церкви.

Также священнику предъявили обвинения в мошенничестве, фальсификации публичного акта и использовании поддельного документа. При этом у него обнаружили сотни тысяч евро, размещенные на различных банковских счетах, а также коллекцию из пяти мотоциклов и двух автомобилей, которые явно нельзя позволить себе на доход священника.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине петиция о легализации порно и эротики набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент.