Теперь он не знает, как ему правильно поступить.

Порой случается так, что определенные события буквально выбивают из-под ног почву. И не всегда понятно, как справиться с потрясением и правильно поступить. О такой проблеме рассказал 32-летний пользователь Reddit.

Мужчина признался, что неделю назад ему пришло сообщение, которое его поразило. Женщина написала, что может быть его сестрой по матери. Он сильно удивился и не сразу в это поверил. У него и так есть родная старшая сестра, а потому новость о еще одной родственнице его поразила.

Однако мужчина решил проверить информацию. Он спросил у матери, есть ли у нее еще дети. Она не стала скрывать и заявила, что все это правда.

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Женщина родила девочку, а затем отдала ее в приют. Свой поступок она объяснила тем, что была молода и без мужа, а потому на нее сильно давили родители.

"Я сказал маме, что мне нужно время, чтобы все обдумать, но я знаю, что хочу познакомиться со своей сводной сестрой", - рассказал мужчина.

Он огорчен и растерян, ведь мать и его родная сестра не горят желанием знакомиться с родственницей. Сам мужчина очень ждет встречи и пытается понять, правильно ли он поступает.

Реакция сети

Пользователи советуют мужчине не слушать мать и родную сестру. Комментаторы пишут:

"Она ваша сводная сестра! Поэтому вы можете делать то, что вы считаете нужным!"

"Говорю как усыновленный ребенок. Не позволяйте другим влиять на ваше решение"

"Создайте свою собственную историю. Надеюсь, у вас обоих все получится".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о мужчине, который случайно услышал разговор жены с сестрой и понял, что любовь зла.

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