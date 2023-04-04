Шансы выиграть приз в размере 5 миллионов долларов в игре "Золотая лихорадка" составляют всего 1 из 2 362 500. Но мужчине это удалось.

66-летний житель американского города Милсборо Питер Салливан отправился в отпуск, где сорвал огромный джекпот в лотерею. С отдыха он вернулся разбогатевшим, сообщает CNN.

Мужчина решил отдохнуть в штате Флорида, где купил в продуктовом магазине билет моментальной лотереи за 20 долларов. И в результате выиграл 5 миллионов долларов.

Но по условиям лотереи выигрыш выплачивают по частям в течение многих лет. Правда, выход есть: можно получить деньги сразу, но значительно меньшую сумму. Питер так и сделал, ему выплатили 3,96 миллиона долларов.

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Продуктовый магазин, где мужчина купил счастливый билет, получит бонус в размере 2 тысячи долларов.

Согласно веб-сайту лотереи Флориды, шансы выиграть приз в размере 5 миллионов долларов в игре "Золотая лихорадка" составляют всего 1 из 2 362 500.

Курьезы с выигрышем в лотерею

Ранее супруги из Канады думали, что выиграли 100 тысяч долларов в лотерею, но радость пары была преждевременной: срок действия лотерейного билета истек 5 дней назад.

А американка выиграла 100 тысяч долларов после того, как случайно решила сыграть в лотерею на своем телефоне во время сложного рабочего дня.

Кроме того, жительница США выиграла 100 тысяч долларов в лотерею, но так и не смогла обналичить свой выигрыш.

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