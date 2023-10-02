В среднем чаевые с этим методом были на семьдесят процентов больше.

Любой, кто когда-либо работал в сфере обслуживания, знает, что хорошие чаевые могут иметь значение между хорошей сменой и отличной - -даже если вам нужно поделиться ими. В частности, в США большинство официантов полагаются на вознаграждения клиентов, чтобы повысить свою зарплату.

В Америке средние чаевые обычно составляют 15-20% от общего счета за еду и напитки, но часто игнорируются. Однако один человек утверждает, что у него есть уловка, которая может заставить посетителей давать почти вдвое больше чаевых.

В статье Mirror пользователь соцсети Диллон Брукс поделился видео с психологическим лайфхаком, который, как он утверждает, использует ФБР. Он сказал своим подписчикам, что его знакомая официантка проверила теорию на своих клиентах, чтобы увидеть, какая тактика сработала лучше всего.

Видео дня

Он рассказал, что она проверила метод положительного подкрепления против отражения. Чтобы проверить положительное подкрепление, каждый раз, когда группа заказывала, она просто отвечала "хороший выбор, без проблем". В то же время, чтобы проверить метод отражения, она просто повторяла заказ слово в слово.

"Результат показал, что в среднем чаевые за отражение были на семьдесят процентов больше", - отметил мужчина.

Он отметил, что такой трюк постоянно использует ФБР

"Повторяя то, что кто-то говорит, вы вызываете у них биологическую потребность в общении, вы вызываете доверие, чувство безопасности, и вы фактически заставляете их хотеть строить отношения с вами", - пояснил он.

Скандалы в ресторане

Ранее УНИАН рассказывал, как женщина после первого свидания отказала мужчине несмотря на то, что он заплатил за ужин. в дорогом ресторане.

А другой мужчина ушел со свидания в ресторане из-за отвратительной привычки своей девушки.

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