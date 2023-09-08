Пользователи соцсетей пишут, что это самое милое из животных этого вида, которое они видели.

Пользователь TikTok @DylBounk показал редкое животное, которое тайно живет в его доме, и ошеломил зрителей по всему миру.

Как пишет Newsweek, первый пост мужчины в TikTok о новом соседе – опоссуме – просмотрели более 3 миллионов пользователей. И это вдохновило создателя на серию видео о совместной жизни с животным, получившим имя Гленда.

Вирусным стало видео, на котором запечатлен момент, когда домовладелец поднимает прибитую к стене фоторамку и видит большую дыру в деревянной панели. Сквозь щель на него выползает опоссум. В ролике шокированный мужчина ругает животное, чтобы оно "перестало жевать стену" в его доме.

Несмотря на то, что такое "соседство", очевидно, доставляет жильцам дома хлопот, зрители просто в восторге от увиденного. Ролики с Глендой собирают сотни тысяч просмотров и тысячи лайков.

"Это самый милый опоссум, которого я когда-либо видел. Опоссумы возле моего дома похожи на огромных крыс. А этот шикарный", - написал один из пользователей. Другой пользователь сказал, что то, как маленький носик торчит из стены, "очаровательно".

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