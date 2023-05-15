После того, как животных выпустили на природу, исследователи продолжат следить за ними.

Четыре самки утконоса, уникального для Австралии вида, впервые за более чем пятьдесят лет выпустили на свободу. Теперь они под наблюдением специалистов живут в Королевском национальном парке Сиднея, одном из старейших нацпарков мира, пишет Reuters.

"Для нас очень интересно видеть, как утконосы возвращаются в парк, для процветания популяции, которая укоренилась здесь, и для жителей Сиднея – чтобы они могли приехать и насладиться этим удивительным животным", – сказал Гилад Бино, исследователь из центра экосистемных исследований UNSW.

Перемещенные животные были собраны из разных мест на юго-востоке Нового Южного Уэльса и подвергнуты различным исследованиям. Теперь, после того, как животных выпустили на природу, исследователи продолжат следить за ними. Это буду делать в течение двух лет для того, чтобы иметь возможность при необходимости потеряться и переселить вид на более благоприятную для него территорию, например, в случае наводнения, засухи или лесного пожара.

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Исследователи отмечают, что из-за очень специфических потребностей среды обитания большинство австралийцев никогда не видели это редкое животное в дикой природе. В парке в 35 километрах от Сиднея, куда теперь переселили четырех самок, это животное не наблюдали с 1970-х годов.

Утконос - что известно об уникальном животном

Утконос - единственный современный представитель своего семейства. Вид обитает вдоль восточного побережья Австралии и является одним из символов страны (в частности, животное изображено на реверсе австралийской монеты в 20 центов).

Это необычное животное с клювом, лапами с перепонками и ядовитыми шпорами – один из двух видов млекопитающих в мире, откладывающих яйца и большую часть времени живущих в воде.

Из-за деградации рек, одичавших хищников и экстремальных погодных явлений, таких как засухи и лесные пожары, этот вид находится под угрозой исчезновения. Оценки популяции в настоящее время варьируются от 30 до 300 тысяч.

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