Четыре самки утконоса, уникального для Австралии вида, впервые за более чем пятьдесят лет выпустили на свободу. Теперь они под наблюдением специалистов живут в Королевском национальном парке Сиднея, одном из старейших нацпарков мира, пишет Reuters.
"Для нас очень интересно видеть, как утконосы возвращаются в парк, для процветания популяции, которая укоренилась здесь, и для жителей Сиднея – чтобы они могли приехать и насладиться этим удивительным животным", – сказал Гилад Бино, исследователь из центра экосистемных исследований UNSW.
Перемещенные животные были собраны из разных мест на юго-востоке Нового Южного Уэльса и подвергнуты различным исследованиям. Теперь, после того, как животных выпустили на природу, исследователи продолжат следить за ними. Это буду делать в течение двух лет для того, чтобы иметь возможность при необходимости потеряться и переселить вид на более благоприятную для него территорию, например, в случае наводнения, засухи или лесного пожара.
Исследователи отмечают, что из-за очень специфических потребностей среды обитания большинство австралийцев никогда не видели это редкое животное в дикой природе. В парке в 35 километрах от Сиднея, куда теперь переселили четырех самок, это животное не наблюдали с 1970-х годов.
Утконос - что известно об уникальном животном
Утконос - единственный современный представитель своего семейства. Вид обитает вдоль восточного побережья Австралии и является одним из символов страны (в частности, животное изображено на реверсе австралийской монеты в 20 центов).
Это необычное животное с клювом, лапами с перепонками и ядовитыми шпорами – один из двух видов млекопитающих в мире, откладывающих яйца и большую часть времени живущих в воде.
Из-за деградации рек, одичавших хищников и экстремальных погодных явлений, таких как засухи и лесные пожары, этот вид находится под угрозой исчезновения. Оценки популяции в настоящее время варьируются от 30 до 300 тысяч.