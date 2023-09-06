Владелец питомника длительное время не мог понять, кто вредит его растениям, когда однажды наткнулся на него прямо на месте преступления.

В Австралии с поличным поймали преступника, уничтожившего в питомнике молодые деревья стоимостью в тысячи долларов. Им оказалась коала.

Как пишет Би-би-си, несколько месяцев владелец питомника растений Хамфри Херингтон ломал голову над тем, как обнаружить неуловимого вора, регулярно пожирающего его саженцы. Сначала мужчина думал, что это козы, сбежавшие от какого-нибудь местного фермера, или же опоссум.

Его раздумья продолжались до тех пор, пока однажды утром он не пришел на работу и с удивлением обнаружил там сонного самца коалы среди ободранных молодых эвкалиптов. Животное так объелось, что не могло двигаться и решило поспать на месте преступления.

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"Судя по его внешнему виду, он очень плотно покушал. Он выглядел очень довольным собой", - прокомментировал Херингтон.

Мужчина рассказал, что никаких улик не было, не было и следов, что могло бы помочь понять, кто обгладывает деревья. Сотрудники питомника ставили ловушку для опоссумов и даже исследовали помет животных на предмет улик.

Когда самец коалы, которого назвали Клодом, был разоблачен, Херингтон завернул его в полотенце и отнес в рощу, находящуюся в 300 м от питомника, но через пару дней он вернулся. Но владелец питомника отметил, что это его не разозлило, а скорее позабавило, поскольку коалы, обычно, не отличаются ни ловкостью, ни изобретательностью.

"Я просто не мог поверить, что это была коала, - рассказал он. - Я был шокирован и впечатлен".

Теперь, в качестве меры предосторожности, сотрудники питомника строят вокруг саженцев забор, неприступный для коал. А вред, который нанес Клод, сотрудники оценили в 6000 австралийских долларов ($3800).

Примечательно, что эвкалипты, которые съел Клод, предназначались для расширения зоны обитания коал в Австралии, где этот вид находится под угрозой исчезновения.

Коалы в Австралии

Из-за резкого сокращения численности коал в 2022 году они были внесены в список животных, находящихся под угрозой исчезновения, на большей части восточного побережья страны.

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