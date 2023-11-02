Также он написал владельцу бара письмо с извинениями.

В Италии мужчина оплатил счет в баре через 15 лет после посещения и извинился за эту задержку. Об этом необычном случае пишет издание Corriere del Trentino.

История берет свое начало в 2008 году, когда компания друзей посетила бар Simposio в городе Тренто на севере Италии.

"В субботу вечером 15 лет назад я пришел сюда и выпил с друзьями несколько бокалов вина. Ради шутки мы убежали, не заплатив. Это сделало нас преступниками. Вот почему с того дня я не заходил в ваш бар", — говорится в письме, которое недавно получил владелец бара Андреа Бозизио.

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Автор письма, который пока остается неизвестным, извинился перед владельцем заведения. Чтобы загладить свою вину, он также положил в конверт 30 евро, уточнив, что это в четыре раза больше, чем он должен был заплатить во время посещения бара 15 лет назад.

"Я оставлю вам решать, примете ли вы мои извинения или нет. Мы еще увидимся, потому что теперь я вернусь в бар с высоко поднятой головой", — говорилось далее в письме.

Владелец бара выложил в своих соцсетях фото этого письма и признался, что день его получения стал одним из лучших для него за все 18 лет его работы. Сейчас господин Базизио ожидает автора письма с "искренними объятиями и бокалом хорошего вина".

Другие "приключения" туристов в ресторанах в кафе

Как писал УНИАН, туристы, путешествовавшие по Италии, были в ярости, когда в одном кафе им насчитали дополнительные 2 евро просто за то, что они попросили разрезать бутерброд пополам.

Также мы рассказывали, почему не стоит уж слишком расслабляться, когда вы отдыхаете на курорте. Ведь именно так вы можете потерять значительно больше денег, чем планировали потратить за время отпуска. Именно так случилось с компанией туристов из Италии, когда они заглянули в пляжный бар на греческом острове Миконос.

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