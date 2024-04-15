Эксперты советуют проконсультироваться с диетологом, чтобы знать сколько молока нужно пить именно вам.

Часто можно услышать, что молоко является полезным для организма человека, ведь имеет много преимуществ от здоровья костей до улучшения настроения. Однако в последние годы молоко и молочные продукты приобрели репутацию не очень полезных продуктов для здоровья, из-за чего большинство людей перешло на растительные сорта. Однако диетологи уверяют, что стакан молока ежедневно является полезным для многих людей. Об этом пишет The Parade.

"Молоко очень богато питательными веществами, и его можно употреблять ежедневно как часть плана здорового питания", - отметила представитель Академии питания и диетологии Рахаф Аль Бочи.

Эксперт добавила, что молоко имеет кальций, калий, магний, витамин D, белок и многие другие питательные вещества. Поэтому если вы не имеете непереносимости лактозы, аллергии на молоко или вы не сидите на веганской диете, тогда нет никаких причин избегать потребления молока каждый день.

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Кроме того, в Министерстве сельского хозяйства США рекомендуют взрослым употреблять три порции молочных продуктов в день, а детям - от двух до двух с половиной порций ежедневно. Известно, что одна чашка молока равна одной порции.

По словам Аль Бочи, по этому вопросу лучше проконсультироваться с врачом-диетологом, чтобы знать сколько молока вы должны пить ежедневно и какой тип этого продукта лучше всего вам подойдет.

Какое молоко является самым полезным для здоровья

Специалисты советуют выбирать обезжиренное, цельное или 2% молоко. По словам диетолога Кристин Киркпатрик, такой выбор является личным, ведь основан на диетических потребностях и вкусовых предпочтениях человека.

К примеру, цельное молоко имеет больше жира, поэтому его лучше не употреблять, если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием жира.

"Как и в случае с любой пищей, здесь не существует универсального варианта", - добавила диетолог.

Также диетолог и нутрициолог Кристен Карли отметила, что при выборе молока стоит читать этикетку, а особенно проверять содержание жиров, белков и сахара, и уже после этого покупать только то, что соответствует вашим потребностям.

Преимущества молока

Известно, что молоко способствует здоровью костей, ведь содержит кальций, витамин D, фосфор и белок, то есть все питательные вещества, которые поддерживают хорошее состояние костей. Также специалисты говорят, что витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфор, а исследования показывают, что он может уменьшить и воспаление в организме.

По словам Киркпатрик, молоко полезно для похудения и контроля веса. Оно имеет много белка, который поможет вам оставаться сытыми, а содержание углеводов будет давать энергию на весь день, заверила Аль Бочи.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что участники, которые добавляли молочные продукты к диете с ограниченным количеством калорий, теряли больше веса и жира без потери сухой мышечной массы по сравнению с теми, кто сидел на контролируемой диете.

Кроме того, потребление молока связывают со снижением риска ухудшения когнитивных функций. Исследование, которое провели в 2021 году, показало, что ежедневное потребление молока может снизить риск болезни Альцгеймера.

По словам Карли, молоко также может поддерживать вашу иммунную систему и общее самочувствие, ведь оно является хорошим источником основных питательных веществ, таких как кальций, витамин D, витамин А, калий и других.

В то же время Аль Бочи утверждает, что молоко может улучшать настроение. По данным исследований, сбалансированная диета, содержащая молоко и молочные продукты, связана с лучшим качеством сна. Кроме того, витамин D может помочь справиться с симптомами депрессии и тревоги.

Польза молочных продуктов

Ранее диетологи рассказали, действительно ли мороженое вредно для здоровья, ведь известно, что оно содержит много сахара, калорий и иногда искусственных добавок.

"Шарик мороженого каждый вечер в контексте здорового питания вряд ли испортит ваше здоровье. Более того, мороженое является источником кальция, магния и B12, а также часто приносит удовольствие и вызывает ностальгию, что является важными функциями пищи", - отметила диетолог Эдвина Кларк.

Также сообщалось, что многие питательные вещества, которые есть в молоке, могут быть полезными для ваших ногтей, ведь, по словам диетологов, организму необходим кальций и белок, чтобы ногти не были тонкими, слабыми и ломкими, а витамин D - чтобы они не шелушились и не трескались.

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