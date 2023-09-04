Опытный механик рассказал, как починить спущенное колесо за считанные минуты и сэкономить тысячи на счетах за ремонт.

Автомеханик с 40-летним стажем Джим на своем YouTube-канале Jim The Car Guy поделился полезным советом по быстрому ремонту автомобильных шин.

В своем новом видео Джим объяснил, что во многих современных автомобилях нет запасного колеса, поэтому знание того, как починить проколотое колесо на обочине дороги, может спасти вас от того, чтобы оказаться в отчаянном положении или необходимости вызова эвакуатора.

Он рекомендует держать в багажнике насос для накачивания воздуха и комплект заглушек, чтобы вы могли быстро вернуться на дорогу.

Комплект для ремонта шин - это набор инструментов, которые можно использовать для удаления из шины таких предметов, как гвозди или другой мусор, перед тем как заполнить прокол небольшой клейкой заглушкой.

Это предотвращает потерю давления в шине, для восстановления которого затем можно использовать насос.

"Это очень простая процедура. Это неправильный способ сделать это, но он позволит вам вернуться на дорогу и доставить вас в сервис, чтобы вы могли починить колесо правильно", - говорит Джим.

Правильный ремонт заключается в снятии шины с обода и наложении заплатки на прокол перед повторной установкой и балансировкой шины. Обычно это должен делать профессионал.

Тем не менее, такая заглушка на шине избавит вас от дополнительных трат на эвакуатор или, что еще хуже, от необходимости ехать на спущенной шине, что может привести к серьезному повреждению колеса ы дорогостоящему ремонту.

Вместо этого просто накачайте шину с помощью насоса, а затем воспользуйтесь комплектом заглушек согласно инструкциям.

Это предполагает использование одного инструмента для удаления предмета, вызвавшего прокол, а затем вставку заглушки другим инструментом и добавление небольшого количества клея, чтобы зафиксировать ее на месте.

После этого снова накачайте шину до давления, указанного в инструкции по эксплуатации, а затем направляйтесь в ближайший автосервис для ремонта.

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Как сообщал УНИАН, ранее известный механик Скотти Килмер предостерег водителей от распространенной ошибки, которая может привести к значительному повреждению машины. В частности он рассказал, как выбоины на дороге могут серьезно повредить различные части их автомобиля, в том числе шины и даже компоненты подвески.

Также он рассказал, что нужно проверить в автомобиле перед поездкой, чтобы избежать дорогостоящего ремонта и проблем.

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