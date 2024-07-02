Каждая собака нуждается в тренировках, независимо от породы.

Наличие собаки может быть одним из лучших средств защиты дома от потенциальных злоумышленников. Определенные породы собак от природы склонны охранять и защищать семью, потому что обладают идеальным сочетанием верности, бдительности и защитных инстинктов, пишет Study Finds со ссылкой на рекомендации экспертов.

Отмечается, что каждая собака нуждается во многих тренировках, независимо от породы. Сторожевая собака без должной подготовки может стать агрессивной. Также каждая собака нуждается в любви и ласке.

Лучшие породы собак для охраны дома, по версии кинологов-экспертов:

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Немецкая овчарка

10 из 10 экспертов рекомендуют эту породу для домашней безопасности, поскольку они "нежные семейные любимцы и чрезвычайно храбрые – не боятся подвергать себя опасности, чтобы спасти человека". Эта высокоинтеллектуальная порода является лучшей собакой-охранником, по версии нескольких кинологических экспертов. Немецкие овчарки возглавляют список лучших семейных охранников благодаря своим природным инстинктам слушать, учиться и слушаться.

Они одновременно и грозные на вид, и любящие по своей природе, но в любой момент откликнутся на команду. Такие собаки очень хорошо понимают, что такое дом, и будут настороженно относиться к незваным гостям. Овчарки легко поддаются дрессировке, неистово преданные, обладают большой выносливостью и прекрасно работают под давлением.

Ротвейлер

Ротвейлеры также являются отличными охранниками, а их "фактор отпугивания" может быть даже выше, чем у немецкой овчарки. Несмотря на то, что они выглядят устрашающе, они ласковы с людьми, а также универсальны.

Однако они не так дружественны к семье, как немецкие овчарки, и могут быть не лучшим выбором для домов с маленькими детьми. Если ротвейлера не тренировать должным образом, он будет опасным, чтобы держать ее рядом с маленькими детьми. В то же время некоторые эксперты считают, что ротвейлер прекрасно ладит с семьей, если его правильно воспитывать. Интеллект может сделать их очень послушными.

Доберман-пинчер

Доберман-пинчер – еще одна "классическая" охранная порода, которая, как и овчарка и ротвейлер, происходит из Германии. Эта порода получила не меньше рекомендаций от экспертов, но их грозный образ в сочетании с атлетизмом обеспечил им третье место. Доберманы служат сторожевыми собаками в Германии с конца 19 века. Их мускулистое телосложение обеспечивает высокую скорость и выносливость, а также эффективные атаки в случае опасности от угрожающих незнакомцев.

Доберманы-пинчеры считается пятой самой умной породой собак в мире, она преданно защищает своих людей и всегда начеку. Доберманы также много лают. К сожалению, как и ротвейлеры, эти собаки не обязательно подходят для домов с маленькими детьми.

Бульмастиф

Бульмастиф имеет отличные инстинкты и процветает в семейном окружении, поскольку он быстро узнает, кто является его "стаей", и сделает все возможное, чтобы защитить ее. Они очень хорошо знают обо всем, что происходит вокруг них, а их запугивающий вид делает их отличным выбором для защиты от злоумышленников. Чтобы получить максимальную отдачу от этой породы, ее следует воспитывать в семье с раннего детства и постоянно тренировать на всех этапах развития. При этом, как только собака знакомится со своим домом и своей семьей, она становится ласковой и любящей, и будет замечательным членом вашей семьи. Безопасен для семьи, опасен для грабителей.

Акита

Эти собаки – прирожденные защитники. Акита – одна из самых преданных пород собак. Выведенная для охраны королевских особ и знати в феодальной Японии, эта отважная и бдительная порода естественно подозрительно относится к незнакомцам. Акита всегда будет следить за семьей.

Хотя акита не нуждается в особом поощрении для охраны, они являются серьезными рабочими собаками, и их нельзя просто так взять и завести в "семейный микс". Они плохо уживаются с другими животными. Кроме того, их преданность и доверие может заслужить только опытный и твердый хозяин.

Интересные факты о животных

Ученые идентифицировали и назвали более миллиона видов животных, и еще миллионы предстоит открыть на семи континентах Земли. Ученые могут составить карту распространения видов по всему миру.

Общее количество пород кошек в мире достигает около 200. С таким разнообразием трудно подобрать себе четверолапого друга, но если вы хотите завести пушистую ласковую кошку.

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