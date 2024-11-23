Самыми опасными являются субкомпактные и спортивные автомобили. Отмечается, шанс погибнуть в таком авто в два раза выше, чем в других.
Эксперты iSeeCars изучили данные о летальных ДТП. Они выявили модели, которые в два раза чаще попадали в аварии со смертельным исходом.
ТОП самых опасных авто:
- Mitsubishi Mirage;
- Chevrolet Corvette;
- Honda Fit (Jazz);
- Kia Forte (Cerato);
- Chevrolet Spark, являющийся модернизированной версией Daewoo Matiz;
- Subaru BRZ;
- Nissan 370Z;
- Nissan Note (Nissan Versa);
- Kia Rio;
- Dodge Challenger;
- Chevrolet Camaro;
- Kia Soul;
- Hyundai Veloster Turbo.
"Несмотря на последние достижения в области техники безопасности, наше исследование показывает, что маленькие автомобили все еще не так безопасны, как большие, если дело доходит до серьезных аварий, - говорит генеральный директор iSeeCars Фонг Ли. - Спортивные автомобили - это сегмент с самым высокими показателями смертельных аварий. Они созданы для скорости и драйва, поэтому неудивительно, что аварии с ними приводят к большому количеству смертельных случаев".
Самый популярный автомобиль в мире
В сентябре Toyota Corolla обогнала электромобиль Tesla Model Y и стала лидером мирового авторынка за 2024 год.
Общие продажи Toyota Corolla достигли 809 492 единицы, тогда как показатели Tesla Model Y составили "всего" 777 586. Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4 с показателем в 738 769 проданных автомобилей.
Следом идут Ford F-Series и Honda CR-V, которые продемонстрировали общие продажи в 653 193 и 540 016 авто, соответственно.