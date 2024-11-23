Отмечается, что такие модели не отличаются безопасностью для водителя и пассажиров.

Самыми опасными являются субкомпактные и спортивные автомобили. Отмечается, шанс погибнуть в таком авто в два раза выше, чем в других.

Эксперты iSeeCars изучили данные о летальных ДТП. Они выявили модели, которые в два раза чаще попадали в аварии со смертельным исходом.

ТОП самых опасных авто:

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Mitsubishi Mirage;

Chevrolet Corvette;

Honda Fit (Jazz);

Kia Forte (Cerato);

Chevrolet Spark, являющийся модернизированной версией Daewoo Matiz;

Subaru BRZ;

Nissan 370Z;

Nissan Note (Nissan Versa);

Kia Rio;

Dodge Challenger;

Chevrolet Camaro;

Kia Soul;

Hyundai Veloster Turbo.

"Несмотря на последние достижения в области техники безопасности, наше исследование показывает, что маленькие автомобили все еще не так безопасны, как большие, если дело доходит до серьезных аварий, - говорит генеральный директор iSeeCars Фонг Ли. - Спортивные автомобили - это сегмент с самым высокими показателями смертельных аварий. Они созданы для скорости и драйва, поэтому неудивительно, что аварии с ними приводят к большому количеству смертельных случаев".

В сентябре Toyota Corolla обогнала электромобиль Tesla Model Y и стала лидером мирового авторынка за 2024 год.

Общие продажи Toyota Corolla достигли 809 492 единицы, тогда как показатели Tesla Model Y составили "всего" 777 586. Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4 с показателем в 738 769 проданных автомобилей.

Следом идут Ford F-Series и Honda CR-V, которые продемонстрировали общие продажи в 653 193 и 540 016 авто, соответственно.

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