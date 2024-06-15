Чем раньше вы поймете, что ваша мать "токсична", тем быстрее вы сможете защитить собственную психику и установить четкие границы.

Расти в надежной и любящей семье - это то, чего заслуживает каждый, однако не всегда это именно так, ведь довольно часто у детей случаются конфликты со своими родителями, в частности с матерью. Такие нездоровые отношения могут иметь негативные последствия как в детстве, так и в зрелом возрасте ребенка, сообщает BestLife.

Психиатр и доктор медицинских наук Кэрол Либерман объяснила, что "токсичная мать" - это, как правило, та, которая "ставит свои желания или потребности выше своего ребенка".

"Токсичные матери не просто пассивно-эгоистичны. Поведение такой матери негативно влияет на эмоциональное, психологическое, а иногда и физическое благополучие ее ребенка", - добавила лицензированный семейный и брачный терапевт Рэйчел Голдберг. Видео дня

Она отметила, когда люди говорят о "токсичной матери", они часто указывают на модели манипуляций, контроля, пренебрежения или жестокого обращения. Со временем такое поведение может существенно повлиять на самооценку ребенка, чувство безопасности, внешние отношения и общее психическое здоровье.

9 основных признаков того, что ваша мать является "токсичной"

1. Она постоянно вас критикует

Одним из самых больших признаков токсичной матери является постоянное унижение или жесткая критика своего ребенка, сказала лицензированный профессиональный клинический консультант Рэйчел Энн Дайн.

"Унижения могут варьироваться от упреков за то, что вы заказали на обед, до того, как вы воспитываете собственного ребенка, и могут быть сосредоточены на том, кем вы являетесь как личность, или на здоровом выборе, который вы сделали в своей жизни", - пояснила она.

2. Она всегда сравнивает вас с кем-то другим

Терапевты подчеркнули, что мать может начать унижать вас и постоянно сравнивать с братьями и сестрами, сверстниками или даже незнакомцами.

"Например, мать может сказать: "Почему ты не можешь одеться так, как твоя подруга?" и это может повредить самооценке ребенка и создать сценарий, когда он считает, что ему придется соревноваться, чтобы получить положительное внимание", - рассказала Рэйчел Голдберг.

3. Она никогда не дает тебе высказаться и перебивает

В материале отмечается, что во время разговоров даже вдвоем токсичная мать не дает много времени своему ребенку, чтобы говорить о себе. Наоборот, говорит обычно она и не имеет времени, чтобы выслушать свою дочь или сына.

4. Она всегда находит способы отвергнуть ваши чувства

"Даже если вы получите возможность поговорить, это может быть не очень полезным. Это потому, что токсичная мать часто эмоционально недоступна, равнодушна или пренебрежительна к чувствам и потребностям своего ребенка", - объясняет Голдберг.

5. Она мастер эмоциональных манипуляций

Голдберг отметила, что вызывание чувства вины, пассивно-агрессивное поведение или роль жертвы также является распространенной тактикой в токсичном пособии для матери. Однако, такие эмоциональные манипуляции - это лишь один из способов получить контроль над действиями и эмоциями своего ребенка.

6. У нее непредсказуемые перепады настроения

"Это отсутствие предсказуемости из-за резких изменений настроения может привести к безумным эмоциональным колебаниям ребенка, который может испытывать тревогу, страх или чрезвычайную бдительность. Это также заставляет ребенка чувствовать, будто он должен осторожно ступать возле своей мамы", - говорит клинический директор Healing Pines Recovery Майкл Андерсон.

7. Она мешает другим вашим отношениям

Специалисты объяснили, что это может быть в форме начала споров со второй половинкой, пристыжения, отвержения, унижения или требования времени и внимания от детей в неподходящее время, чтобы внести разрыв между парой.

"Токсичная мать" также может быстро вмешиваться в ваши проблемы в отношениях, переступать ваши границы как пары. Это все для того, чтобы сохранить чувство владения и контроля над своими детьми.

8. она демонстрирует чрезмерный контроль в других частях вашей жизни

Еще одна терапевт предупредила, что "токсичная мать" может не только пытаться контролировать личные отношения своего ребенка, но и чрезмерно влиять на другие важные жизненные выборы, такие как их карьера, оправдывая свой контроль тем, что она "знает, как лучше".

"Такое поведение может привести к постоянной тревоге и нерешительности у ребенка, поскольку он растет, чувствуя себя неспособным делать собственный выбор", - пояснила семейный терапевт Софи Кресс.

9. Ее любовь, как правило, условна

Это означает, что привязанность матери проявляется только тогда, когда ребенок соответствует определенным ожиданиям или поведению, что приводит к чувству недостойности и незащищенности, рассказала психотерапевт Бекка Рид.

Как вылечиться от токсичной матери

1. Установите четкие границы

Голдберг подчеркнула, что могут пройти годы, прежде чем вы поймете, что отношения между вами и вашими родителями не являются здоровыми. Но если вы распознали эти признаки, вам нужно установить четкие границы и дать понять матери, что она не может их нарушать.

"Например, дайте своей матери знать, что если она будет вас критиковать, вы выйдете из-за обеденного стола и закончите есть в своей комнате", - посоветовала терапевт.

2. Терапия

Голдберг также рекомендует искать дополнительную поддержку во время вашего путешествия к исцелению и в этом может помочь терапевт, чтобы разработать стратегии преодоления и узнать, что предполагают здоровые отношения.

3. Внимание к своим желаниям

Специалисты отмечают, что в таких случаях детям стоит научиться уделять время себе и удовлетворять собственные желания, а не ставить на первое место мать.

Как писал УНИАН, существует 10 токсичных фраз, которые используют те, кто только притворяется милым. Одна из таких - "Я просто пытался помочь...".

Вас также могут заинтересовать новости: