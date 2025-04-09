Кошки или собаки уменьшают депрессию и часто помогают справиться со стрессом лучше, чем друзья или семья.

Британские экономисты подсчитали, что психологические преимущества владения домашним животным, таким как кошка или собака, примерно эквивалентны преимуществам, получаемым от брака. Они также пришли к выводу, что улучшение настроения от кошки или собаки было на уровне получения дополнительных 70 000 фунтов стерлингов годового дохода.

Как пишет The Times, исследование основывалось на данных, собранных в 2500 британских домохозяйствах. Авторы обнаружили, что проживание с домашним питомцем было связано с повышением удовлетворенности жизнью на 3–4 балла по шкале от одного (полностью неудовлетворен) до семи (удовлетворен сверх меры).

Чтобы получить цифру в 70 000 фунтов стерлингов, они использовали так называемый "подход удовлетворенности жизнью", методологию, разработанную экономистами для перевода нематериальных активов в гипотетический доход.

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"Его часто используют для оценки общественных удобств — таких вещей, как чистый воздух или зеленые насаждения, вещей, которые нельзя купить в супермаркете", — объяснила доктор Аделина Гшвандтнер из Кентского университета, ведущий автор нового исследования.

Она признала, что стоимость в 70 000 фунтов стерлингов в год, может вызвать у некоторых удивление. "Я понимаю, почему некоторые люди могут быть скептически настроены", — сказала она. "Но другие экономисты ранее вычисляли схожие значения для возможности встречаться с семьей и друзьями один или два раза в неделю. Если рассматривать это в таком контексте, то, я думаю, наши выводы имеют смысл".

В 2021 году исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что владельцы собак чаще сообщали обольшем чувстве любви и ценности во время пандемии COVID, по сравнению с теми, кто имел столько же контактов с людьми, но не имел собачьего общества. Они также были менее склонны проявлять признаки депрессии.

Другие эксперименты показали, что присутствие собаки или кошки может снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление больше, чем наличие друзей или семьи рядом во время стрессовых ситуаций — возможно, потому, что человек, находящийся под давлением, менее склонен беспокоиться о том, что его осудят.

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