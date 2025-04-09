Британские экономисты подсчитали, что психологические преимущества владения домашним животным, таким как кошка или собака, примерно эквивалентны преимуществам, получаемым от брака. Они также пришли к выводу, что улучшение настроения от кошки или собаки было на уровне получения дополнительных 70 000 фунтов стерлингов годового дохода.
Как пишет The Times, исследование основывалось на данных, собранных в 2500 британских домохозяйствах. Авторы обнаружили, что проживание с домашним питомцем было связано с повышением удовлетворенности жизнью на 3–4 балла по шкале от одного (полностью неудовлетворен) до семи (удовлетворен сверх меры).
Чтобы получить цифру в 70 000 фунтов стерлингов, они использовали так называемый "подход удовлетворенности жизнью", методологию, разработанную экономистами для перевода нематериальных активов в гипотетический доход.
"Его часто используют для оценки общественных удобств — таких вещей, как чистый воздух или зеленые насаждения, вещей, которые нельзя купить в супермаркете", — объяснила доктор Аделина Гшвандтнер из Кентского университета, ведущий автор нового исследования.
Она признала, что стоимость в 70 000 фунтов стерлингов в год, может вызвать у некоторых удивление. "Я понимаю, почему некоторые люди могут быть скептически настроены", — сказала она. "Но другие экономисты ранее вычисляли схожие значения для возможности встречаться с семьей и друзьями один или два раза в неделю. Если рассматривать это в таком контексте, то, я думаю, наши выводы имеют смысл".
В 2021 году исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что владельцы собак чаще сообщали обольшем чувстве любви и ценности во время пандемии COVID, по сравнению с теми, кто имел столько же контактов с людьми, но не имел собачьего общества. Они также были менее склонны проявлять признаки депрессии.
Другие эксперименты показали, что присутствие собаки или кошки может снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление больше, чем наличие друзей или семьи рядом во время стрессовых ситуаций — возможно, потому, что человек, находящийся под давлением, менее склонен беспокоиться о том, что его осудят.
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