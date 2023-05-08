Некоторые комментаторы предположили, что это не ошибка, а старый английский курсив.

Первой леди Украины Елене Зеленский прислали приглашение на коронацию короля Великобритании Чарльза III. Впрочем, в приглашении нашли две орфографические ошибки.

Жена президента опубликовала приглашение в геральдическом стиле в Twitter, но пользователи заметили две ошибки - в слове "Украина".

В приглашении дважды написали "первая леди Украины" с ошибкой в названии нашей страны. "Ukaine" отметили дважды в тексте дважды, "потеряв" букву r.

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Впрочем, кое-кто из комментаторов отметил, что это не потенциальная ошибка, а старый английский курсив - сверху есть две петли, означающие обозначение двух букв - k и r. Доподлинно неизвестно, то ли использовали в приглашении старый курсив, то ли официальным приглашением на коронацию не хватало корректуры.

Коронация Чарльза III

В воскресенье, 6 мая, в Великобритании в Вестминстерском аббатстве прошла коронация Чарльза III. На церемонии присутствовали представители многих стран мира. Украину представляли первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, что Чарльза III провозгласили королем Великобритании 10 сентября прошлого года после смерти его матери, королевы Елизаветы II.

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