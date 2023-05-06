Видео со странной фигурой в черном балахоне и с косой в дверях Вестминстерского аббатства посмотрели уже миллионы людей.

Во время церемонии коронации короля Великобритании Чарльза ІІІ в Вестминстерском аббатстве люди заметили странную фигуру в черном балахоне и с косой.

Отрезок видео, на котором запечатлен жуткий гость, опубликовал один из пользователей Twitter с вопросом: "Кто-либо еще заметил Мрачного жнеца в Вестминстерском аббатстве?" Видео моментально распространилось в сети, сейчас количество просмотров превысило нескольк миллионов. Мрачный Жнец (англ. Grim Reaper) известен как персонифицированная фигура смерти.

В комментариях к видео многие пользователи уверяют, что также видели этого персонажа. Некоторые из них шутят, что это станет их самым любимым моментом коронации.

Видео дня

В то же время, как отмечает издание Mirror, королевская семья сочла ситуацию довольно ужасающей, отметив, что "это плохой знак".

Коронация Чарльза III

Сегодня в Великобритании в Вестминстерском аббатстве прошла коронация Чарльза III. На церемонии присутствовали представители множества стран мира. Украину представляли первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Чарльза ІІІ провозгласили королем Великобритании 10 сентября прошлого года после смерти его матери, королевы Елизаветы II.