Гигантский штраф назначил суд после рассмотрения необычного дела.

Канадский фермер потерял 82 тысячи канадских долларов (около 56 500 евро) из-за неосторожно поставленного эмодзи под полученным сообщением. Об этом пишет канадское издание CBC News.

В начале 2021 года канадская компания South West Terminal разослала коммерческое предложение о закупке 86 тонн льна нескольким фермерам. Письмо было отправлено через мессенджер WhatsApp. Фермер из городка Свифт Керрент в провинции Саскачеван заинтересовался предложением и запросил у компании более подробный текст коммерческого предложения. Получив документ через тот же мессенджер, он отреагировал на сообщение одним единственным символом – эмодзи "большой палец вверх" 👍.

Позднее фермер утверждал, что таким образом он просто подтвердил получение документа. Однако компания-отправитель письма спустя полгода подала иск против фермера за невыполненную поставку льна.

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Судья с иском согласился и назначил фермеру неустойку в 82 тысячи канадских долларов. Свое решение слуга Фемиды аргументировал тем, что эмодзи "большой палец вверх" в данном случае можно считать формой согласия и подписи.

"Этот суд с готовностью признает, что эмодзи "большой палец вверх" является нетрадиционным средством "подписать" документ. Но, тем не менее, в данных обстоятельствах это был допустимый способ передать две цели "подписи", – заявил судья.

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