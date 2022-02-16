Нововведением уже пользуются известные музыканты.

Браузер Operа теперь поддерживает веб-адреса, содержащие только эмодзи.

Об этом сообщается на официальном сайте браузера.

Проект реализуется совместно с платформой Yat, которая продает URL-адреса из нескольких эмодзи. Страницы Yat - это уникальные домены, генерирующиеся, когда кто-то покупает строку эмодзи.

Владельцы Yat смогут создавать NFT из своей строки смайлов. В дальнейшем пользователям могут разрешить подключать их к электронным платежам.

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Сообщается, что нововведением уже пользуются известные музыканты: Lil Wayne, Стив Аоки, G-Eazy Kesha, Young Money, 3LAU и Disclosure.

"Мы выводим Интернет на новый уровень творчества, позволяя вам перемещаться по сети с помощью строк смайликов в качестве URL-адресов, а не букв и слов", - говорится в сообщении.

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