Специалисты назвали точный уровень влажности, чтобы поддерживать ваш дом и предотвратить появление плесени этой зимой.

Плесень является типичной проблемой для многих домохозяйств зимой, но вы можете предотвратить ее появление, прежде всего, поддерживая в доме нужный уровень влажности. Об этом говорится в материале Express.

Отмечается, что поскольку приближается зима и температура продолжает снижаться, избыток влаги и плесень начнут становиться все большей проблемой для многих домохозяйств. Дополнительное отопление, сушка одежды в помещении, приготовление пищи или принятие душа без достаточной вентиляции - это лишь некоторые из факторов, которые способствуют развитию плесени. А она может приводить к любым проблемам, в том числе к респираторным.

Эксперты из интернет-магазина для дома Wayfair UK поделились с изданием своими лучшими советами, как сохранить ваш дом теплым, сухим и без плесени этой зимой.

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Первый совет - следить за образованием конденсата. Даже отопление наших домов в холодные месяцы может создать условия, которые способствуют развитию плесени:

"Теплый воздух удерживает больше влаги, и когда он соприкасается с холодными поверхностями, образуется конденсат - крошечные капли воды. Обратите внимание на конденсат на окнах и подоконниках и вытирайте его, как только заметите".

Эксперты также рекомендуют приобрести осушитель воздуха, который поможет контролировать уровень влаги в воздухе.

"Чтобы предотвратить развитие плесени, важно поддерживать уровень влажности в вашем доме на уровне около 45 процентов. Использование осушителей может помочь контролировать влажность - эти портативные и легко заменяемые устройства являются эффективным решением для предотвращения плесени в холодные месяцы", - советуют эксперты.

Еще один способ избежать плесени в вашем доме - это поддерживать вентиляцию жилых помещений. Как бы неприятно ни было открывать окно, когда на улице холодно, проветривание дома в течение зимы на самом деле уменьшает образование споров плесени в вашем помещении.

"Откройте окно, особенно в местах с высокой влажностью, таких как ванные комнаты и кухни, позволяя влаге выйти, сводя к минимуму влажность и плесень в вашем доме", - советуют эксперты и рекомендуют делать это дважды в день.

Другие подходы включают использование краски для предотвращения образования плесени, в составе которой есть химические вещества, называемые биоцидами, которые, как было доказано, предотвращают образование плесени на стенах. Но если вы не любите делать ремонт в доме, еще один простой совет - просто отодвиньте мебель от стен.

"Влага может накапливаться за вашей мебелью, и без надлежащей вентиляции и воздушного потока влага может вызвать появление плесени на вашей мебели. Простое перемещение мебели на несколько сантиметров от стены может создать достаточный поток воздуха, чтобы свести к минимуму образование плесени в вашем доме", - пояснили специалисты.

Как предотвратить появление плесени - другие советы

Моника Пуччио, эксперт Sofa Club, назвала два средства, которые избавят от плесени раз и навсегда. Для борьбы с плесенью она рекомендует два простых средства - белый уксус и пищевую соду.

В свою очередь эксперт Джейми Джонс назвал одну вещь, которая поможет избавиться от плесени в доме. Он советует покупать комнатные растения этой осенью.

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