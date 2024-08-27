Важно знать, как высушить влажный погреб, чтобы уберечь продукты от порчи.

Любая сырость - это опасный "сосед", ведь именно она приводит к размножению патогенных микроорганизмов (грибков и плесени), а также становится причиной уничтожения продуктов, оставленных на хранение. УНИАН расскажет, как убрать влагу в погребе раз и навсегда.

Как высушить погреб известью и стоит ли так делать

Многие дачники считают, что хорошо впитывает влагу в подвале побелка, но на самом деле, это не так. Использование извести - превентивная профилактическая мера, с помощью которой можно поддерживать и уровень влажности, и температуру воздуха. Перед тем как приступать к побелке, нужно убрать весь мусор, очистить стены, потолок, пол и стеллажи, вынести все продукты, проветрить помещение.

Дальше взять побелку, добавить купорос (10% от количества извести), перемешать и разделить на 2 полученный раствор. Надеть закрытую одежду, маску, перчатки, взять малярную кисть и разбросать первую часть побелки по подвалу. Выждать сутки (пока не высохнет), потом взять вторую порцию извести и снова разбрызгать по помещению, но хорошо промазать углы. Да, поверхность стен будет неровной, зато если известь наносить именно так, никакая влага погребу не страшна. Кстати, с пола тоже лучше снять слой песка и засыпать новый.

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Только после проведения этой процедуры можно начинать сушить погреб.

Как избавиться от влажности в погребе - варианты

В таком ответственном деле важно все сделать правильно - перед тем как затевать сушку, нужно вынести все из подвала и оставить помещение с голыми стенами. То есть, необходимо убрать не только банки и ящики с продуктами, но даже и стеллажи, и полки. После того как вы это сделали, приступайте к сушке. Вариантов того, чем убрать влагу в погребе, несколько.

Профессиональный осушитель

Это устройство, которое нужно включить в розетку и поставить в погреб. Такая сушка быстро впитывает влагу, а если еще и модель можно подключить к канализации, то и конденсат будет уходить как бы без вашего участия. Из плюсов - быстрое осушение пространства, минус - агрегат стоит немалых денег. К тому же, если погреб отсырел внезапно, и раньше такого никогда не было, то ради одноразового использования покупать осушитель не совсем практично.

Жаровня

Хороший и бюджетный поглотитель влаги для погреба - обычное оцинкованное ведро с углями. Вам нужно поставить его в центр подвала, на дно выложить угли и подождать, пока они разгорятся, а потом добавить более "серьезное" топливо. Вам остается только ждать, пока это все прогорит. Смысл действия в том, что жаровня передает горячий воздух вверх, а сырой "уходит" в вентиляцию. Если не хотите, чтобы импровизированный котел закоптил, используйте только сухие дрова.

Свеча или вентилятор

Как просушить погреб с помощью свечи, знают те, у кого много времени - этот метод хоть и эффективен, но не подойдет людям, которым надо быстро и срочно осушить погреб. Суть этого метода в том, что вы подносите к основанию трубы длинный зажженный фитиль - это поможет создать тягу. Когда он прогорит, берете банку, ставите в нее свечу, поджигаете и размещаете там же, возле трубы. Это приведет к разогреванию воздуха в трубе и улучшению тяги.

ВАЖНО: если будете использовать свечу, можете не выносить продукты из погреба - этот дедовский метод сработает и при заполненном хранилище.

Вентилятор

Лайфхак с тем, как высушить погреб вентилятором, подходит и для погреба, и для гаража. Вам нужно просто установить соответствующее устройство, которое будет "выталкивать" сырой воздух из помещения. Конечно, необходимо открыть дверь или люк, или направить вентилятор к трубе, если она есть. Сушка погреба таким методом занимает, как правило, 4-5 дней, можно совмещать со свечой.

Соль и сухие опилки

Этот метод подойдет, если в погребе нет вентиляции - гигроскопичный материал хорош тем, что впитывает влагу в погребе и препятствует распространению грибка. Все, что нужно - это расставить в погребе емкости с солью или сухими опилками, также можно разбросать по полу (потом убрать, конечно). Материалы будут впитывать влагу, а вам нужно следить за тем, чтобы вовремя их менять.

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