Эти способности повышают ваш уровень в глазах работодателя.

Исполнительный вице-президент рекрутинговой компании Career Group Companies Эмили Левин назвала три главных черты, которые ее успешные клиенты (Кардашьян-Дженнер, Кевин Костнер, телеведущая Мария Шрайвер) ищут в людях при найме на работу на разные должности, включая личных поваров, помощников и так далее.

Первая способность - это способность решать проблемы, пишет CNBC.

"Если это певец или спортсмен, играющий в НБА, им нужен человек, который будет решать все вопросы, начиная от мелочей и заканчивая поддержкой в решении более серьезных проблем, с которыми они сталкиваются", - подчеркивает она.

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В зависимости от того, для кого происходит подбор персонала, такие люди в основном ищут тех, кто может помочь в организации их календаря или помощь в продвижении их бизнеса.

Гибкость — вторая способность.

"Большинство руководителей, спортсменов, музыкантов имеют очень напряженный график работы. И для них нет ничего типичного в том, чтобы работать с девяти до пяти", - отмечает Левин. Поэтому они ожидают, что люди, которые работают на них, будут доступны в течение целого дня и на выходных.

Эмоциональный интеллект — третья способность.

"Особенно когда вы помогаете кому-то в качестве личного помощника, вы находитесь в самом интимном пространстве его жизни: его дом, его семья, его домашние животные, его супруги, его дети", - заявляет эксперт.

Очень важно знать, что уместно говорить и как себя вести в них.

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