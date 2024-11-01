Стоит ли покупать перепелиные яйца из-за их питательных свойств.

Куриные яйца являются самыми распространенными в рационе людей. Впрочем, существуют другие варианты - индюшачьи, гусиные, утиные и перепелиные яйца. Последние в некоторых странах считаются деликатесом, пишет HealthDigest.

Питательнее ли перепелиные яйца, чем куриные? По словам зарегистрированного диетолога в Top Nutrition Coaching Кортни Пелитры, перепелиные яйца содержат на 2 мг больше железа на 100 г порции, чем куриные, и менее чем на 1 микрограмм больше витамина B12". При этом в перепелиных яйцах также больше рибофлавина (витамин В2) и немного больше аминокислот изолейцина и триптофана:

"Сравнивая эти яйца, они определенно могут быть взаимозаменяемыми, если смотреть на общую диету и пользу для здоровья".

В то же время, по словам диетолога есть нюанс: поскольку перепелиные яйца намного меньше куриных, вам нужно съесть четыре перепелиных яйца, чтобы получить питательный эквивалент одного куриного яйца.

Видео дня

Сравнение перепелиных яиц с куриными

Перепелиное яйцо обычно весит около 9 граммов по сравнению с 50 граммами большого куриного яйца. Это маленькое яйцо также содержит 14 калорий и 1,2 грамма белка. Употребление четырех перепелиных яиц обеспечивает питательность, подобную одному куриному яйцу. Четыре перепелиных яйца содержат 57 калорий, и оба типа яиц имеют одинаковое количество жира и насыщенных жиров. В курином яйце немного больше белка и гораздо больше холина, чем в перепелином.

Эксперт утверждает, что куриные яйца хорошо известны своими 182 миллиграммами холестерина. Если вы съедите 4 перепелиных яйца из-за их питательной ценности, вы получите 304 миллиграмма холестерина. При этом высокий уровень холестерина в перепелиных яйцах объясняется насыщенным питательными веществами желтком.

"Соотношение желтка к белку в перепелиных яйцах намного выше, чем в куриных. Проще говоря, перепелиное яйцо будет более желтковым", - говорит Пелитера.

Как можно насладиться перепелиными яйцами

Если цена на перепелиные яйца соответствует вашему бюджету, их стоит попробовать.

"Перепелиные яйца известны тем, что имеют более сливочную консистенцию, чем куриные, что делает их действительно замечательными в рецептах, где обычно используют куриные яйца. Например, вы можете приготовить вкусную фритату на завтрак со свежими овощами или тако на завтрак с перепелиными яйцами", - рекомендует диетолог.

В то же время, по ее словам, все же стоит учитывать высокий уровень холестерина в перепелиных яйцах. Так, Американская кардиологическая ассоциация предлагает поддерживать низкий уровень холестерина в пище, уделяя пристальное внимание общему рациону.

"Это означает, что мы должны смотреть на диету в целом: ем ли я эти яйца с другими продуктами с высоким содержанием жира? Достигаю ли я своей цели - 2 порции овощей и 1,5 порции фруктов в день? Получаю ли я в своем рационе продукты с высоким содержанием клетчатки?" - говорит Пелитера.

Она предлагает сочетать перепелиные яйца с цельнозерновыми тостами и смесью ягод для завершения вашего блюда.

Последние новости диетологии

Диетологи назвали 5 "вредных" привычек, которые помогут избавиться от жира на животе. В частности, диетологи советуют сократить занятия кардио и не слишком снижать свой калораж.

Также УНИАН сообщал, сколько можно есть мускатного ореха. В частности, диетолог Кэролайн Томасон рекомендует ограничить потребление мускатного ореха и есть его не более двух чайных ложек в сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: