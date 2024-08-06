Пятна, которые не удается вывести, могут превратить любимую одежду в тряпки для уборки.

Одна из маленьких радостей жизни - это надеть свежую рубашку утром. Это создает ощущение уверенности и очень удобно. Однако при регулярном ношении на одежде могут появляться пятна от дезодоранта или пота под мышками, которые трудно эффективно стирать.

Как пишет marthastewart, пятна, которые не удается вывести, могут превратить любимую одежду в тряпки для уборки. Поэтому эксперты поделились проверенными лайфхаками, как вернуть вид даже белой одежде. Для очистки понадобится:

качественный стиральный порошок;

полоскание ткани;

щетка с мягкой щетиной.

Пятна от дезодоранта являются сложными и могут ухудшаться со временем, поэтому нет надежного способа их удалить. Однако ученый по уходу за тканями Ким Ромин рекомендует попробовать этот эффективный метод.

Видео дня

Для начала удалите оставшиеся излишки дезодоранта с помощью щетки с мягкой щетиной. После этого прополощите одежду в теплой воде, чтобы размыть пятно.

Обработайте пятна высококачественным моющим средством, осторожно потрите и оставьте на 20 минут. Не смывая положите одежду в стиральную машину. Используйте ополаскиватель для ткани и обычное количество моющего средства при стирке.

Если пятно осталось, повторите описанные выше шаги перед машинной сушкой, поскольку тепло может задержать пятна. Как отмечается, использование средства для полоскания ткани может быть ключевым для устранения пятен от дезодоранта, которые трудно вывести.

"Полоскание ткани работает иначе, чем моющее средство, расщепляя остатки, которые застряли на одежде, давая вам дополнительный импульс чистоты", - говорит Ромин.

Удаление пятен от дезодоранта из белого хлопка или полиэстера

Такую ткань можно очистить, если сначала облить пятна кипятком. С соответствующим советом выступила Мэри Гальярди, собственный ученый Clorox и эксперт по уборке.

После этого обработайте пятна пищевой содой, перекисью водорода и водным раствором перед стиркой в машине со стиральным порошком и отбеливателем.

Как предотвратить появление пятен от дезодоранта

Убедитесь, что ваша кожа полностью сухая до и после нанесения дезодоранта. По словам бренд-менеджера новых продуктов в Maytag Сары Армстронг, это нужно, чтобы он полностью впитался.

Попробуйте перейти на дезодорант, который не содержит алюминий-цирконий. Алюминий является ингредиентом, ответственным за реакцию с потом и жирами тела, что образует пятна от дезодоранта.

Устраняйте пятна от дезодоранта как можно скорее. Чем дольше они застывают, тем труднее их будет удалить.

Всегда стирайте одежду в самой горячей воде, в зависимости от материала, и добавляйте соответствующие добавки к загрузке, такие как отбеливатель или ополаскиватель для ткани.

Другие советы по стирке

Ранее УНИАН сообщал, почему одежда после стирки пахнет затхлой. Сначала можно подумать, что это связано с циклом стирки при низкой температуре или использованием недостаточного количества моющего средства. Однако самая частая ошибка людей заключается в том, что они не оставляют дверцу стиральной машины открытой между стирками.

Также советовали, как избавиться от запаха сырости в полотенцах и нужно ли закрывать дверь в стиральной машине.

Вас также могут заинтересовать новости: