Классическое блюдо не так легко приготовить, как можно было бы ожидать.

Жареная курица может быть одним из самых вкусных блюд, которые могут приготовить как профессиональные шеф-повара, так и домашние кулинары. Но классическое блюдо не так легко приготовить, как можно было бы ожидать, и есть много важных советов по жарке целой курицы, пишет Tasting Table.

Одна головоломка заключается в том, какой жир следует использовать для смазки птицы, потому что использовать можно и сливочное, и растительное масло, но они по-разному влияют на конечный результат. За советом издание обратилось к шеф-повару Cargill Protein Брэдли Борхардту.

"Я бы сказал, что это личное желание", - сказал он. "Сливочное масло может сделать пятна на шкурке курицы, но оно также добавляет восхитительный вкус. Если вы хотите использовать сливочное масло, лучше смазать маслом мякоть под кожурой. А оливковое масло может добавить вкуса и помочь приправам лучше проникнуть", - сказал он.

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Проблема использования сливочного масла снаружи заключается в том, что оно не имеет высокой температуры горения по сравнению с маслами, поэтому есть риск того, что масло будет пригорать, а не подрумянит куриную кожу. Если же вы смажете курицу маслом, то это поможет ей равномерно поджариться от груди до крыльев.

Лучше использовать оливковое масло первого отжима, но вы можете использовать и обычное оливковое масло и другие нейтральные масла, но следует учесть вкусовые сочетания с куриным мясом.

Если вы хотите использовать сливочное масло, то лучше использовать топленое масло, поскольку оно имеет более высокую температуру горения, там нет твердых частиц молока, и оно будет лучше вести себя в духовке в течение длительного периода времени.

Независимо от вашего выбора, покройте курицу снаружи выбранным жиром после того, как ее приправите солью и перцем, но перед тем, как ее отправите в духовку для приготовления.

Ключ к ароматной и сочной жареной курице заключается не только в жире, которым снаружи покрыто мясо. Как говорит шеф-повар Борхардт, смазывание сливочным маслом между шкуркой и мясом - идеальный способ добавить вкуса.

Несоленое сливочное масло подойдет, но смесь сливочного масла с травами и приправами придаст еще больше вкуса. Например, попробуйте сливочное масло с жареным чесноком. Аккуратно отделите кожуру от мяса, затем осторожно и равномерно распределите масло между слоями, прежде чем покрыть внешнюю сторону кожуры солью, перцем и оливковым маслом. Осталось лишь поставить искусно приготовленную курицу в духовку.

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