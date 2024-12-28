Собаки проявляют людям свою любовь разными способами.

Собаки могут проявлять людям свою любовь разными способами - в частности, вилять хвостом, лизать вас или приносить вам свою любимую игрушку. Но что значит, когда ваша собака приветствует вас в дверях и глубоко наклоняется? Ответ изданию petMD дала сертифицированный ветеринарный врач Вайлани Сунг.

По ее словам, если ваша собака встречает вас, вытянув перед собой передние лапы, причиной такого поведения может быть:

желание поприветствовать вас;

желание потянуться;

стремление расслабить напряженные мышцы.

Также эксперт утверждает, что ваша собака может ожидать, что теперь, когда вы дома, она будет активнее:

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"Некоторые собаки могут научиться демонстрировать такое поведение растягивания вместо вас. ... Если вы считаете такое поведение милым и хвалите своего щенка каждый раз, когда он так делает, скорее всего, он снова будет тянуться к вам".

Автор отмечает, что некоторые хозяева животных также могут непреднамеренно обучить собак словесным или ручным сигналом, чтобы побудить их потянуться, не осознавая этого.

"Например, скажем, часть вашей жизни заключается в том, чтобы положить руки на колени, наклониться и поговорить с собакой, пока она встает, чтобы потянуться. Впоследствии это специфическое поведение, когда вы наклоняетесь и кладете руки на колени, может побудить собаку выполнять растяжку", - объясняет ветеринарка.

Другие интересные вещи о собаках

Ранее УНИАН сообщал, действительно ли собаки могут смеяться. человеческий смех состоит из ритмических, воказилованных, выдыхательных или непроизвольных действий.

Звук может быть любой вариацией, к примеру, "ха-ха" или "хо-хо". Однако собаки издают похожий звук из-за сильного дыхания, а именно вариацию "гав-гав".

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