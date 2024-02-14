Белок обеспечит невероятно хрустящее покрытие для вашего жареного картофеля.

Яичный белок является ключевым ингредиентом во всем, от выпечки до коктейлей - добавляет пышности зефиру и муссу, а также создает пену для изысканных коктейлей. Однако мало кто знает, что этот продукт может стать секретным ингредиентом для самой хрустящей картошки.

Как пишет TastingTable, все что нужно сделать - это взбить белки до белой и пышной массы. Затем добавляем сырой картофель и перемешиваем, пока смесь полностью не покроет овощи.

Подобно тому, как яичные белки превращаются в воздушное хрустящее безе, когда вода в их составе испаряется, они также обеспечат невероятно хрустящее покрытие для вашего жареного картофеля. Кроме того, белок создаст влажную липкую поверхность, на которую можно нанести ваши любимые приправы и не пользоваться маслом.

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Яичные белки обладают универсальным и нейтральным вкусом, который не маскирует и не изменяет смеси специй или трав, которые вы используете для приправы к картофелю. Единственное изменение в процессе приготовления - приправить картофель после того, как вы полностью покрыли его яичным белком. Этот метод лучше всего работает с молодым маленьким картофелем, однако он будет столь же эффективен для картофеля по-деревенски или фри.

Какой бы тип картофеля вы ни использовали, высокая температура - еще один ключ к достижению хрустящей корочки. Идеальными являются 215-230 градусов. Чем меньше будет размер картофеля, тем быстрее он приготовится и будет иметь лучший результат.

Также важно оставить небольшое пространство между каждым картофелем, чтобы сухое тепло могло циркулировать вокруг каждого кусочка. Если этого не будет, то влага задержится и картофель будет готовиться родственным к тушению методом.

Другие советы по приготовлению картофеля

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