Демонстративная доброжелательность не всегда означает, что человек рад вас видеть.

Не каждый человек имеет смелость откровенно признаваться в своих симпатиях и антипатиях. Иногда это приводит к странным ситуациям, когда тот, кого вы считаете своим другом или товарищем, на самом деле тайно ненавидит вас.

Однако по некоторым едва заметным признакам вы можете получить понимание об истинном отношении человека к вам. Издание Hackspirit приводит 6 подсказок, как определить тайного недоброжелателя в своем окружении.

1) Вы всегда являетесь инициатором общения

Видео дня

Есть ли у вас один "друг", который никогда не обращается к вам первым? Вы всегда первым предлагаете провести вместе время и никогда не получаете подобных предложений от него. К тому же он всегда чем-то занят и часто отказывается от ваших предложений, ссылаясь на сомнительные оправдания.

Единственная причина, почему он может сам вам позвонить – ему нужна какая-то ваша помощь. Например, одолжить деньги.

2) Эмоциональная удаленность

Этот признак хорошо виден в типичной ситуации, когда вы решили провести время большой компанией, и первыми в оговоренное место прибыли вы и тот самый проблемный "друг". Конечно, он поздоровается, но без особого энтузиазма. Разговор с ним не клеится, а его язык тела намекает, что ему не хочется иметь с вами дело.

3) Он слишком вежлив с вами

Хорошие манеры важны. Но есть ли такая вещь, как быть слишком вежливым? Исследования показывают, что когда кто-то чрезмерно использует вежливость, это может быть неискренним поведением. Особенно, если ваши разговоры никогда не выходят за рамки поверхностных тем.

Правда в том, что человек, который вас не любит, пытается компенсировать свое негативное отношение к вам фальшивой вежливостью, чтобы вы не догадались об истинном отношении к вам.

4) Он делает пассивно-агрессивные замечания

Комплименты, больше похожие на плохо завуалированные оскорбления – типичное поведение скрытого недоброжелателя. Но в отличие от поверхностной вежливости из предыдущего пункта, эта неискренняя лесть не является попыткой скрыть истинные чувства. В данном случае речь идет скорее о микро-агрессии и презрении, порой переходящие в изощренное психологическое издевательство над вами.

5) Он "шутит" о ваших недостатках

Тайные недоброжелатели часто прибегают к якобы "дружеским шуткам", в которых они откровенно называют ваши недостатки и слабые места. И это никогда не напоминает дружеский совет о том, в чем вам стоит стать лучше. Напротив, это больше похоже на высмеивание и преднамеренный удар по больному месту.

6) Вы постоянно спорите

Дискуссии и обмен противоположными мнениями - это нормально для любых отношений, даже самых теплых. Но если вы с "другом" не можете прийти к общему мнению ни в одном вопросе и не в состоянии ни о чем договориться, то возникает вопрос, а на чем вообще держится ваша дружба? И есть ли она на самом деле?

Другие интересные материалы с психологическими советами

Как писал УНИАН, чтобы привлечь искренне милого, доброго мужчину, а не эгоистичного, манипулятивного наглеца, женщина должна избавиться от определенных привычек и моделей поведения. Ведь некоторые ошибки магическим образом отталкивают хороших мужчин и почему-то привлекают негодяев.

Также мы рассказывали про 5 привычек, которые разрушат ваше счастье. По словам экспертов, счастливы те люди, кто избавился от негатива, а не те, кто отчаянно создают себе позитив.

Вас также могут заинтересовать новости: